French News: Résultats détaillés sur la performance économique au premier trimestre de 2019

Communiqué de presse n ° 196 du 23 mai 2019

Produit intérieur brut, 1er trimestre 2019 + 0,4% par rapport au trimestre précédent (ajusté en fonction du prix, de la saison et du calendrier) + 0,6% par rapport au même trimestre de l’année précédente (ajusté en fonction du prix) + 0,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente (ajusté en fonction des effets de prix et de calendrier)

WIESBADEN – L’économie allemande a connu une croissance en début d’année: comme l’avait déjà indiqué l’Office fédéral de la statistique (Destatis) dans son communiqué de presse du 15 mai 2019, Produit intérieur brut (PIB) au 1er trimestre 2019 – corrigé des prix, de la saison et du calendrier – de 0,4% plus élevé qu’au 4ème trimestre 2018. Récemment, l’économie allemande était de -0,2% au troisième T4 2018 a légèrement diminué ou stagné.

Produit intérieur brut, ajusté pour tenir compte des prix, variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent (valeurs corrigées des variations saisonnières et du calendrier selon le recensement X-12-ARIMA):

2017

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

1.1

0,5

0,6

0,5

0,4

0,5

-0,2

0,0

0,4

Impulsions de croissance pour le trimestre précédent, notamment en Allemagne

Une comparaison trimestrielle (ajustée en fonction du prix, de la saison et du calendrier) a donné une impulsion positive, notamment en Allemagne: les équipements investissent 1,2% de plus qu’au quatrième trimestre de 2018. Les investissements dans la construction ont même augmenté de 1,9%. De plus, les ménages privés ont augmenté leurs dépenses de consommation de 1,2%. Les dépenses de consommation des ménages privés ont également fortement augmenté en 2011. Cependant, les dépenses de consommation des administrations publiques ont diminué (-0,3%).

La demande étrangère a également augmenté. Selon les calculs préliminaires, les exportations de biens et services exportés ont augmenté de 1,0% par rapport au quatrième trimestre de 2018. Les importations ont augmenté un peu plus pendant la même période (+0,7%).

Le produit intérieur brut a également augmenté d’année en année

Par rapport à l’année précédente, le PIB ajusté en fonction des prix était supérieur de 0,6% au premier trimestre de 2019 (ajusté en fonction du calendrier: 0,7%) par rapport à l’année précédente. Au quatrième trimestre de 2018, le PIB ajusté en fonction des prix était en hausse de 0,9% (0,6% ajusté en fonction du calendrier) et de 1,1% (1,1% ajusté en fonction du calendrier) par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Produit intérieur brut, corrigé des prix, concaténé (valeurs originales) Variation par rapport à l’année précédente en pourcentage:

2017

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

3.4

0,9

2.2

2.2

1.4

2.3

1.1

0,9

0,6

Diminution de la productivité du travail

La production économique du premier trimestre de 2019 a été générée par 44,9 millions de personnes, soit 481 000 personnes, ou 1,1% de plus qu’un an auparavant (voir communiqué de presse 190/19 à partir du 17.05.2019).

La productivité globale du travail – mesurée en tant que produit intérieur brut par heure rémunérée, corrigé des prix – a diminué de 0,8% au premier trimestre de 2019 selon des calculs préliminaires par rapport à l’année précédente. Pour chaque personne occupée, la baisse de la productivité du travail était légèrement inférieure, à -0,5%. En moyenne, le nombre d’heures travaillées par personne occupée est légèrement supérieur à celui de l’année précédente. Il s’agissait du premier calcul préliminaire de l’Institut de recherche sur l’emploi (IAB) de l’Agence fédérale pour l’emploi.

Impulsions de croissance également en comparaison avec l’année précédente en Allemagne

Les impulsions de croissance du premier trimestre de 2019 ont également concerné principalement l’Allemagne: les dépenses de consommation ont augmenté de 1,1% et la consommation publique de 1,4%. Dans les équipements, les investissements corrigés des prix ont augmenté de 2,3% par rapport au premier trimestre de 2018. Les investissements dans la construction ont augmenté de manière significative de 5,3%. Dans l’ensemble, l’utilisation domestique était de 1,6% supérieure à celle de l’année précédente.

Selon les calculs préliminaires, les exportations de biens et de services ont augmenté de 1,5% au premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018. Les importations ont également augmenté pendant la même période, mais la hausse a été beaucoup plus forte, à 4,1%.

La valeur ajoutée brute dans le secteur manufacturier diminue

À la source du produit intérieur brut, la valeur ajoutée brute au premier trimestre de 2019, hors fabrication (-2,4%), était supérieure à celle de l’année précédente dans tous les secteurs de l’économie: les taux de croissance les plus importants ont été enregistrés dans le secteur de la construction (+ 4,6%) agriculture et sylviculture, pêche (+ 4,7%) et information et communication (+ 3,1%). Globalement, la valeur ajoutée brute ajustée aux prix de tous les secteurs économiques était supérieure de 0,5% à celle du premier trimestre de 2018.

La rémunération des employés a fortement augmenté

En prix courants, le produit intérieur brut et le revenu national brut étaient supérieurs de 2,7% au premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018. Le revenu national, constitué de la rémunération des salariés et des revenus des sociétés et de la propriété, a augmenté de 2,2% % aussi. Les deux composantes ont connu une évolution très différente: alors que la rémunération des employés était supérieure de 4,7% à celle du premier trimestre de 2018, selon les calculs préliminaires, les revenus des sociétés et les revenus de la propriété ont diminué de 2,6%. Les traitements et salaires bruts des employés ont été de 4,6%, les traitements et salaires nets de 4,9% plus élevés qu’il ya un an. En moyenne par employé, les salaires et traitements ont augmenté moins fortement (de 3,1% brut et de 3,5% nets), le nombre d’employés ayant également augmenté par rapport au même trimestre de l’année précédente (+1,4%). Le revenu disponible des ménages a augmenté de 3,2%, soit plus que la consommation privée aux prix courants (+ 2,4%).

Révision des résultats précédents

Outre les premiers calculs du premier trimestre de 2019, les résultats précédemment publiés de l’année précédente ont également été révisés et, si nécessaire, les nouvelles informations statistiques disponibles ont été incluses dans le calcul des résultats. Comme déjà dans le Schnellmeldung rapporté le 15 mai 2019, le produit intérieur brut n’a pas changé. Dans les différentes composantes du PIB, comme dans les séries corrigées des variations saisonnières et corrigées des variations du calendrier, les résultats peuvent changer comme d’habitude.

Produit intérieur brut

chiffres non ajustés

Valeurs selon le recensement X-12-ARIMA, ajustées en fonction du prix, concaténées

En prix courants

Prix ​​ajusté, concaténé

Saison et calendrier ajustés

Calendrier ajusté

Milliards d’euros

% 1

2010 = 100

% 1

2010 = 100

% 2

% 1 3

1 Variation par rapport à l’année précédente ou au trimestre de l’année précédente en%. 2 Variation par rapport à l’année précédente ou au trimestre précédent en%. 3 Pour les années, les valeurs corrigées en fonction du calendrier sont égales aux valeurs corrigées des variations saisonnières et en fonction du calendrier (à l’exclusion des différences d’arrondi) .Q = trimestre

2017

3 277,34

3.7

113,66

2.2

113,79

2,5

2,5

2018

3 386,00

3.3

115,28

1.4

115,44

1.5

1.5

2017

Q1

803,37

4.3

113,40

3.4

112,84

1.1

2.1

Q2

808,72

2,5

112,45

0,9

113,46

0,5

2.2

Q3

833,24

4.2

115,50

2.2

114,12

0,6

2.6

Q4

832,01

4.0

113,27

2.2

114,73

0,5

2.8

2018

Q1

828,98

3.2

114,95

1.4

115,16

0,4

2.1

Q2

842,86

4.2

115,09

2.3

115,68

0,5

2.0

Q3

858,38

3.0

116,77

1.1

115,45

– 0,2

1.1

Q4

855,78

2.9

114,30

0,9

115,47

0,0

0,6

2019

Q1

851,51

2.7

115,65

0,6

115,96

0,4

0,7

Utilisation des valeurs d’origine du produit intérieur brut

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

En prix courants en milliards d’euros

les dépenses de consommation

587,409

606,129

609,369

634,230

604,184

Dépense de consommation privée

428,072

444,977

448,247

454,628

438,324

Dépense de consommation de l’Etat

159,337

161,152

161,122

179,602

165,860

formation brute de capital

177,410

169,635

204,173

168,469

188,242

Formation brute de capital fixe

159,075

178,920

180,675

184,749

169,782

équipement investissement

51,739

56,193

53,879

63,858

53,389

Les dépenses de construction

76,622

91,471

95,093

87,423

84,841

Autres équipements

30,714

31,256

31,703

33,468

31,552

Usage domestique

764,819

775,764

813,542

802,699

792,426

exportations

389,631

402,130

393,973

404,440

401,416

importations

325,470

335,034

349,135

351,359

342,332

Produit intérieur brut

828,980

842,860

858,380

855,780

851,510

Variation concaténée corrigée en fonction des prix par rapport à l’année précédente en%

les dépenses de consommation

1.6

1.2

0,4

1.2

1.2

Dépense de consommation privée

1.9

1.2

0,4

1.0

1.1

Dépense de consommation de l’Etat

0,7

1.2

0,6

1.5

1.4

formation brute de capital

1.1

4.8

8.0

6.6

2.8

Formation brute de capital fixe

1.8

3.2

2.4

3.0

3.3

équipement investissement

4.8

5.4

3.4

3.5

2.3

Les dépenses de construction

0,5

2.7

2,5

3.9

5.3

Autres équipements

0,4

0,4

0,4

0,5

-0,1

Usage domestique

1.5

1.9

2.2

2.2

1.6

exportations

2.2

4.3

1.2

0,4

1.5

importations

2.6

3.6

3.8

3.2

4.1

Produit intérieur brut (PIB)

1.4

2.3

1.1

0,9

0,6

pour information:

PIB par travailleur

-0,1

1.0

-0,1

-0,3

-0,5

PIB par heure travaillée

1.2

-0,1

-0,3

-0,8

-0,8

Contribution à la croissance du PIB corrigé des prix en points de pourcentage

les dépenses de consommation

1.1

0,8

0,3

0,9

0,9

Dépense de consommation privée

1.0

0,6

0,2

0,6

0,6

Dépense de consommation de l’Etat

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

formation brute de capital

0,2

0,9

1.7

1.2

0,6

Formation brute de capital fixe

0,3

0,7

0,5

0,6

0,6

équipement investissement

0,3

0,4

0,2

0,3

0,1

Les dépenses de construction

0,1

0,3

0,3

0,4

0,5

Autres équipements

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Variations de stock et similaires

-0,1

0,3

1.2

0,6

0,0

Usage domestique

1.3

1.8

2.0

2.0

1.5

exportations

0,0

0,6

-1,0

-1,1

-0,9

Utilisation du produit intérieur brut ajusté en fonction de la saison et du calendrier, conformément au recensement X-12-ARIMA

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

1 Données corrigées des variations saisonnières seulement.

En prix courants en milliards d’euros

les dépenses de consommation

603,339

607,864

609,954

616,946

622,792

Dépense de consommation privée

440,785

443,141

444,664

448,300

453,561

Dépense de consommation de l’Etat

162,554

164,723

165,290

168,646

169,231

formation brute de capital

170,998

178,412

188,391

183,565

180,621

Formation brute de capital fixe

172,695

175,052

177,544

180,486

183,995

équipement investissement

56,117

56,462

56,693

57,368

57,924

Les dépenses de construction

85,159

86,937

88,971

90,930

93,774

Autres équipements

31,419

31,653

31,880

32,188

32,297

Usage domestique

774,337

786,276

798,345

800,511

803,413

exportations

394,986

399,414

398,961

403,006

407,278

importations

331,379

338,038

346,075

349,604

348,947

Produit intérieur brut

837,944

847,652

851,231

853,913

861,744

Variation concaténée ajustée en fonction des prix par rapport au trimestre précédent en%

les dépenses de consommation

0,1

0,4

-0,2

0,5

0,8

Dépense de consommation privée

0,2

0,3

-0,1

0,3

1.2

Dépense de consommation de l’Etat

-0,3

0,7

-0,3

1.3

-0,3

formation brute de capital

1.5

1.9

4.2

-1,8

-1,7

Formation brute de capital fixe

1.0

0,6

0,5

0,8

1.1

équipement investissement

2.2

0,3

0,0

0,7

1.2

Les dépenses de construction

0,9

0,8

0,9

1.0

1.9

Autres équipements

-0,5

0,3

0,2

0,5

-1,1

Usage domestique

0,4

0,7

0,8

0,0

0,2

exportations

-0,2

0,8

-0,9

0,6

1.0

importations

-0,3

1.5

1.3

0,7

0,7

Produit intérieur brut (PIB)

0,4

0,5

-0,2

0,0

0,4

pour information:

PIB par travailleur

-0,1

0,2

-0,4

-0,3

0,1

PIB par heure travaillée 1

-0,1

-0,6

-0,4

0,2

-0,1

Contribution à la croissance du PIB corrigé des prix en points de pourcentage

les dépenses de consommation

0,1

0,3

-0,1

0,4

0,6

Dépense de consommation privée

0,1

0,2

-0,1

0,1

0,6

Dépense de consommation de l’Etat

-0,1

0,1

-0,1

0,3

-0,1

formation brute de capital

0,3

0,4

0,9

-0,4

-0,4

Formation brute de capital fixe

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

équipement investissement

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

Les dépenses de construction

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Autres équipements

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Variations de stock et similaires

0,1

0,3

0,8

-0,6

-0,6

Usage domestique

0,4

0,7

0,7

0,0

0,2

exportations

0,0

-0,2

-0,9

0,0

0,2

Valeur ajoutée brute par secteurs économiques

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

En prix courants en milliards d’euros

Agriculture et foresterie, pêche

5342

5472

6314

5964

6439

Fabrication sans construction

196,836

201,191

196,266

192,318

194,569

y compris:

Fabrication

174,723

181,787

176,953

171,762

172,513

construction

31,674

40,120

42,962

45,803

36,155

Commerce, transport, hospitalité

116,311

127,028

126,629

126,538

120,421

Information et communication

36,053

34,774

37,089

36,075

37,676

Fournisseurs de services financiers et d’assurance

28,166

28,174

28,136

28,166

28,297

Immobilier et logement

81,819

81,090

83,119

79,598

83,741

Services aux entreprises

82,216

80,158

86,106

81,821

84,195

Service public, éducation, santé

137,517

133,772

138.148

145,453

143,552

Autres fournisseurs de services

29,790

29,047

30,795

30,114

30,520

Valeur ajoutée brute totale

745,724

760,826

775,564

771,850

765,565

Variation concaténée corrigée en fonction des prix par rapport à l’année précédente en%

Agriculture et foresterie, pêche

-1,3

-2,0

-3,3

-2,9

4.7

Fabrication sans construction

1.6

3.2

-0,4

-1,5

-2,4

y compris:

Fabrication

1.7

3.8

-0,5

-1,4

-2,4

construction

1.1

3.1

2.9

4.4

4.6

Commerce, transport, hospitalité

2.1

2.9

1.7

2.0

1.7

Information et communication

3.4

3.8

3.2

3.6

3.1

Fournisseurs de services financiers et d’assurance

0,2

0,7

0,5

1.5

1.1

Immobilier et logement

1.1

1.0

0,9

1.0

0,7

Services aux entreprises

1.6

2.8

1.5

1.0

1.0

Service public, éducation, santé

1.5

1.3

1.4

1.5

1.5

Autres fournisseurs de services

0,1

0,9

0,1

0,5

0,8

Valeur ajoutée brute totale

1.5

2.3

1.0

0,9

0,5

Répartition du revenu national brut

2018

2019

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 1

En prix courants en milliards d’euros

Le revenu national brut

851,024

846,184

878,117

883,132

874,375

revenu national

621,306

615,770

644,945

649,935

634,726

la rémunération des salariés

407,654

426,461

432,094

479,874

426,685

Revenu d’entreprise et de propriété

213,652

189,309

212,851

170,061

208,041

Salaires et traitements bruts des employés

333,374

349,183

355,184

395,021

348,573

Salaires et traitements nets des employés

220,329

225,275

239,494

260270

231,179

pour information:

Revenu du ménage disponible

482,203

480,654

479,357

487,745

497,656

Ratio d’épargne (en%)

13,5

9.9

9.0

9.3

14.2

Variation par rapport à l’année précédente en%

Le revenu national brut

3.1

4.3

3.1

3.0

2.7

revenu national

3.0

4.2

2.6

2.6

2.2

la rémunération des salariés

4.5

4.5

5.0

4.4

4.7

Revenu d’entreprise et de propriété

0,1

3.5

-2,1

-2,2

-2,6

Salaires et traitements bruts des employés

4.7

4.8

5.3

4.6

4.6

Salaires et traitements nets des employés

4.5

4.7

5.2

4.4

4.9

pour information:

Revenu du ménage disponible

3.6

3.2

2.6

3.4

3.2

Plus d’informations

Les résultats des comptes nationaux sont disponibles sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique. Dans la série de matières 18 “Comptes nationaux”, ligne 1.2 “résultats trimestriels“Ainsi que la série 1.3”Résultats trimestriels désaisonnalisés selon les recensements X-12-ARIMA et BV 4.1“Des résultats plus structurés sont disponibles. Ces publications et d’autres, ainsi qu’une publication plus détaillée rapport qualité pour les comptes nationaux sont disponibles dans la zone des publications.

Des résultats clairement mis à jour peuvent également être trouvés dans le nouveau, interactif Comptes nationaux Tableau de bord,

Ces résultats et d’autres résultats récents de la Comptes nationaux peut être consulté via la base de données GENESIS Online.

