French News: Sur la réunion de cérémonie de la Commission nationale du Bélarus pour l’UNESCO

Source: Ministère des affaires étrangères du Bélarus

Du 23 mai 2019 au 23 mai 2019, la Bibliothèque nationale du Bélarus, présidée par le ministre des Affaires étrangères de la République du Bélarus, le président de la Commission nationale pour l’UNESCO, Vladimir Makei, a tenu une séance solennelle ouverte de la Commission nationale consacrée au 65e anniversaire de notre pays.

Le Vice-Premier Ministre de la République du Bélarus, Igor Petrichenko, membres actuels et anciens de la Commission nationale, chefs d’organismes gouvernementaux, d’institutions culturelles et éducatives, des représentants du Secrétariat de l’UNESCO, de la Commission de la Fédération de Russie pour l’UNESCO et du corps diplomatique accrédité au Bélarus.

Dans son discours, V. Maky a résumé les 65 années de coopération de notre pays avec l’UNESCO, en soulignant les buts et objectifs prometteurs d’une interaction avec l’Organisation dans un proche avenir.

Le chef du ministère des Affaires étrangères a noté que le Bélarus participait activement à la plupart des grands projets et programmes de l’UNESCO. Il a souligné qu’en 2017 le Bélarus avait été élu pour la cinquième fois à l’organe directeur de l’UNESCO – le Conseil exécutif. “Cela témoigne non seulement de l’autorité du pays sur la scène internationale, mais également d’un signe certain de l’appréciation de notre État pour préserver et développer le potentiel national dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information”, a souligné le ministre.

Au cours de la réunion, une attention particulière a été accordée aux questions de coopération entre le Bélarus et l’UNESCO dans le domaine de la culture, la question de la participation du pays à des programmes de l’Organisation tels que Information pour tous, Mémoire du monde, Développement de la communication, l’importance de faire participer les jeunes à la promotion du .

Lors de la réunion, la Bibliothèque nationale du Bélarus a présenté un projet virtuel créé avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et consacré au 65e anniversaire de l’accession de notre pays à l’UNESCO.

Le programme de la cérémonie solennelle comprenait également un concert de l’orchestre symphonique étudiant de l’Académie de musique d’État biélorusse et l’inauguration de l’exposition de photos «Biélorussie – UNESCO: 65 ans de coopération fructueuse».

Le Secrétariat de la Commission nationale pour l’UNESCO a présenté la publication «Biélorussie et UNESCO: 65 ans de coopération» avec un bref aperçu de l’histoire de l’interaction de notre pays avec l’Organisation et des résultats les plus significatifs des activités conjointes. La publication a été préparée avec l’aide de l’Association biélorusse des clubs UNESCO et de l’édition quatre trimestres.

