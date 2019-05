French News: Utiliser les données du patient en toute sécurité et intelligemment

Source: ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche Les centres Helmholtz exploreront conjointement la manière dont les données des patients peuvent être traitées de manière sûre et efficace à l’avenir. L’accent est mis sur le bien-être des patients et la protection de leur vie privée. Le nouveau centre de recherche sur la sécurité médicale, la confidentialité et l’IA (HMSP) d’Helmholtz réunira des chercheurs des domaines de la sécurité informatique, de la confidentialité, de l’intelligence artificielle et de la médecine. Ensemble, ils développent des solutions pour la médecine individualisée, par exemple: des chercheurs du monde entier recueillent quotidiennement des données sur les patients à partir d’échantillons de sang, de radiographies ou d’analyses génétiques. Par exemple, ils veulent développer de nouveaux traitements pour des maladies courantes telles que la démence, le cancer ou les infarctus. Évaluer de manière sûre et efficace ces ensembles de données biomédicales en croissance constante est un défi majeur pour les chercheurs. La médecine personnalisée est depuis longtemps une question clé pour notre société. Il offre aux patients des opportunités prometteuses pour de nouvelles méthodes de traitement sur mesure. En outre, il est – entraîné par les développements rapides de l’intelligence artificielle (IA) – un marché en croissance rapide. La médecine personnalisée est donc également un facteur important pour le lieu d’implantation en Allemagne. Afin de tirer parti de ces opportunités, un traitement sécurisé des données patient nécessaires doit être garanti. HMSP travaille dans ce sens. “La numérisation en médecine offre de grandes possibilités. Mais cela nécessite aussi de la confiance. Mes données sont-elles en sécurité? Les gens se posent cette question avec des données très sensibles telles que des résultats médicaux. Si nous voulons tirer parti des possibilités offertes par la médecine personnalisée en particulier, nous devons garantir la confidentialité des données. Au Centre de recherche sur la sécurité médicale, la protection de la vie privée et l’intelligence artificielle Helmholtz, des spécialistes des domaines de l’informatique et de la médecine effectueront exactement des recherches dans ce domaine et mettront au point des applications sûres de la médecine personnalisée “, a déclaré le ministre fédéral de la Recherche, Karliczek. Le gouvernement fédéral finance l’association Helmholtz à 90%. “Rassembler, analyser et faire évoluer ce vaste dossier médical permet aux chercheurs une compréhension sans précédent et ouvre de nouvelles voies. Faire cela de manière fiable, sûre et efficace nécessite des méthodes totalement nouvelles et une recherche interdisciplinaire de haut niveau “, explique le professeur Michael Backes, directeur fondateur du Centre CISPA – Helmholtz pour la sécurité de l’information et porte-parole du HMSP. Merci à roman, développé au processus CISPA devrait u. a. À l’avenir, une analyse et un traitement efficaces des données du patient à l’état crypté seront possibles. “D’une part, cela garantit la confidentialité de ces informations extrêmement sensibles et, d’autre part, fournit aux chercheurs un accès essentiel aux données pour le développement de la médecine personnalisée.” Depuis l’automne 2018, CISPA travaille déjà avec les scientifiques du Centre allemand des maladies neurodégénératives (DZNE). dans le cadre du HMSP. Entre temps, quatre autres centres Helmholtz les ont rejoints: le centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), le centre Helmholtz pour la recherche sur les maladies infectieuses (HZI), le centre Max Delbrück pour la médecine moléculaire et le centre Helmholtz Zentrum München – Centre allemand de recherche sur la santé et environnement (HMGU).

