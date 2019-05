Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé aux événements consacrés au 50ème anniversaire de l’Académie.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, président du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la région de Koursk, a participé aux célébrations du 50e anniversaire de l’Académie internationale du tourisme de Russie (RIAT).

Le système de formation professionnelle continue des programmes intégrés de formation, de recyclage professionnel, d’apprentissage des langues étrangères

Selon le président du comité spécialisé du Conseil de la fédération, le système de formation professionnelle continue mis en place à l’Institut de la République de Mathématiques et d’Ingénieurs en est à ses débuts. .

Voir aussi

«Le système de formation professionnelle continue intègre des programmes de formation avancée, de recyclage professionnel, d’apprentissage des langues étrangères, de stages à l’étranger, de programmes de mobilité universitaire internationale et de nombreux autres« produits »pédagogiques qui façonnent et développent un véritable professionnel», a expliqué Valery Ryazansky. Cinquante ans au cours des cours centraux de tourisme du Conseil central du tourisme et des excursions, l’Académie est devenue le principal cours de formation pour Menant une formation supérieure dans l’industrie du tourisme, les diplômés constituent l’avant-garde de l’hôtellerie et du complexe de sanatorium du pays. “L’Académie s’est affirmée au niveau international, coopérant activement avec des universités prestigieuses en France, Italie, Finlande, Lituanie”, a indiqué le législateur. Ryazan souhaitait au corps professoral un succès créatif et aux étudiants le désir d’absorber activement les connaissances et de maîtriser avec succès les compétences pratiques dans la spécialité de leur choix.

MIL OSI