В Магаданской области по постановлению прокуратуры организация и ее директор оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сусуманского района Магаданской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в ООО «Горняк-Плюс».

Установлено, что в октябре 2018 года в организацию на работу принят бывший сотрудник ОМВД России по Сусуманскому району.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» организация своевременно не уведомила об этом прежнего работодателя.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица и его директора дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Рассмотрев его материалы, мировой судья привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, директору ООО «Горняк-Плюс» внесено представление, по результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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