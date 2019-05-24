Source: Russia – Council of the Federation

Участники Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике обсудили стратегические аспекты развития отрасли.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области а также председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ Александр Федулин провели заседание Экспертного совета. Темой мероприятия стали «Стратегические аспекты развития туристической отрасли Российской Федерации на среднесрочную перспективу».

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Глава профильного Комитета СФ отметил, что в минувшем году объем внутреннего туризма продолжил расти и превысил 60 млн туристов. Рост выездного туризма составил 11 проц., что соответствовало 16 млн поездок за рубеж.

Валерий Рязанский также напомнил о наиболее значимых законах в сфере туризма, недавно вступивших в силу.

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Игорь Фомин

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Игорь Фомин

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Валерий Рязанский

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»

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«С января 2019 года начал реализовываться закон, касающийся введения классификации объектов туристской индустрии, вступил в силу закон о введении налоговых льгот для работодателей, расходующих средства на отдых своих сотрудников на территории Российской Федерации. Кроме того, в июле прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий возможность расширения упрощенного порядка въезда иностранных граждан через государственную границу по электронным визам в аэропортах на территории Дальневосточного федерального округа», — перечислил сенатор.

Заместитель председателя профильного Комитета СФ Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области рассказал об экономической мотивации регионов и муниципалитетов к развитию российской туристической отрасли, что, по его мнению, является важнейшей предпосылкой ее дальнейшего роста. Сенатор также отметил важность учета статистики в туристической отрасли.

Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин в числе основных целей развития туризма назвал увеличение вклада отрасли в ВВП страны, а также рост турпотока и вхождение России в топ-10 стран с точки зрения привлекательности для туристов. Основным принципом работы по достижению целей, по его мнению, станет формирование четких приоритетов и концентрация ресурсов на ключевых проектах, развитие которых предполагает совместную межведомственную координацию.

Сергей Галкин считает необходимым сформировать единую проектную команду для взаимодействия с Федеральным агентством по туризму и другими ведомствами, а также для работы с представителями региональных, муниципальных властей и инвесторами.

В мероприятии также приняли участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, члены экспертного сообщества.

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