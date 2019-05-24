В. Тимченко: Важно, что Министерство экономического развития уделяет приоритетное внимание работе с регионами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в итоговом заседании коллегии МЭР РФ.

Сенаторы приняли участие в заседании ежегодной расширенной Коллегии Министерства экономического развития России, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Сенаторы приняли участие в итоговом заседании коллегии Министерства экономического развития России

В заседании участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан а также председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин. ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

Сенаторы приняли участие в итоговом заседании коллегии Министерства экономического развития России

Коллегия прошла в Доме Правительства Российской Федерации.

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В своем выступлении Дмитрий Медведев особое внимание уделил повышению темпов роста экономики России и вхождению ее в пятерку крупнейших экономик мира. Премьер-министр четко обозначил задачи и основные направления деятельности Минэкономразвития России и Правительства РФ в целом.

Главный постулат экономического развития страны – это развитие регионов

С докладом «Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2018 год и основных задачах на 2019 год» выступил Министр экономического развития Максим Орешкин.

Комментируя итоги коллегии, Вячеслав Тимченко подчеркнул важность эффективной реализации поставленных задач. «Главный постулат, прозвучавший из уст докладчиков: развитие страны – это развитие регионов». Важно, что Министерство экономического развития уделяет приоритетное внимание работе с субъектами Федерации как в рамках механизма Госсовета, так и в рамках индивидуальной работы по каждому региону, отметил Вячеслав Тимченко.

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