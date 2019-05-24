В Хакасии по требованию прокуратуры возмещен ущерб, причиненный государству, на сумму 37,5 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Абакана Республики Хакасия предъявила в суд иск о взыскании ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации.

Основанием для предъявления прокурором искового заявления послужили следующие обстоятельства. Установлено, что ответчик в период с 2011 года по 2012 год осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке грузов. По результатам проведенной выездной налоговой проверки ему был доначислен неуплаченный в установленный срок налоги на добавленную стоимость и на прибыль в сумме 37,5 млн. рублей, который впоследствии налоговым органом признан невозможным ко взысканию.

Указанное послужило основанием для обращения прокурором г. Абакана в суд с требованием о взыскании с гражданина причиненного ущерба, оцененного в размере суммы неоплаченных налогов.

Судом доводы прокурора были признаны обоснованными, иск удовлетворен, судебным решением с ответчика взыскана сумма ущерба, причиненного Российской Федерации.

В настоящее время решение суда исполнено, ущерб, причиненный государству, возмещен, должник перечислил денежные средства в размере 37,5 млн. рублей на депозитный счет службы судебных приставов-исполнителей для дальнейшего перераспределения.

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