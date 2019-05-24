Детский творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал призером регионального фестиваля

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании: 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 371 газораспределительная станция, 2 передвижные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и 4 газозаправочных модуля на площадках линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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