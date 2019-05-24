Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

24 мая 2019

Время: 10:00

Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7, зал 3

В СПбГУ состоится открытая лекция в рамках просветительского цикла «Диалоги о правах человека».

Спикер

Александр Шишлов — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

Александр Шишлов расскажет о правовых основах и особенностях работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, о своем ежегодном и специальных докладах о ситуации с соблюдением в городе прав и свобод граждан, о механизмах взаимодействия с органами государственной власти и сотрудничестве с общественными правозащитными организациями и гражданскими активистами.

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