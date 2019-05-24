Source: Saint Petersburg State University in Russian
Открытая лекция
24 мая 2019
Время: 10:00
Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7, зал 3
В СПбГУ состоится открытая лекция в рамках просветительского цикла «Диалоги о правах человека».
Спикер
Александр Шишлов — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
Александр Шишлов расскажет о правовых основах и особенностях работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, о своем ежегодном и специальных докладах о ситуации с соблюдением в городе прав и свобод граждан, о механизмах взаимодействия с органами государственной власти и сотрудничестве с общественными правозащитными организациями и гражданскими активистами.