Лекцию универсантам прочел министр юстиции Республики Казахстан

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Участие во встрече с универсантами приняли руководители и сотрудники МФЦА, главы департаментов Министерства юстиции и ведущие юристы—практики Республики Казахстан.

Королевский адвокат, ведущий советник 3 Verulam Buildings Barristers (Великобритания), председатель Правового консультативного совета МФЦА Майкл Блэр познакомил универсантов с особенностями общего права, этапами распространения прецедентной системы и причинами ее принятия разными странами.

Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан, рассказал, что, хотя решения суда в континентальной системе более предсказуемы, статистика по делам Лондонского коммерческого суда показывает, что большим доверием у предпринимателей, не являющихся резидентами Великобритании и Уэльса, пользуется система прецедентного права. С ее помощью регулировать конфликты предпочитают 75 % участников процесса, значительная часть которых — граждане Казахстана и России.

Внедрение прецедентной системы в Казахстане стало возможным благодаря поправкам, внесенным в Конституцию республики в 2017 году. Тогда было принято решение о создании особого правового режима в финансовой сфере на территории столицы.

Как отметил Марат Бекетаев, взаимодействие элементов двух правовых систем в пределах одного государства не вызывает сложностей — Гражданский кодекс Республики Казахстан предусматривает возможность выбора сторонами правовой системы для регулирования отношений. Однако, по словам спикера, особенное внимание в связи с внедрением новой системы стоит обратить на процесс уголовного судопроизводства, где соприкосновение двух правовых режимов все еще может стать причиной трудностей.

Принятие системы английского права не только делает рынок страны более привлекательным для инвесторов, но и способствует внедрению инноваций, обеспечивая уверенность представителей бизнеса в надежной защите интеллектуальной собственности. Патентное ведомство Министерства юстиции благодаря взаимодействию с английскими коллегами активно развивается и в будущем сможет обеспечивать процесс работы с инвесторами по регистрации патентов, а также консультировать отечественных бизнесменов.

Коммерциализация интеллектуальной собственности — проблема, общая для двух стран.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев

В Казахстане для ее решения организована работа юристов со школьниками в формате конкурса, проводимого совместно с Фондом первого президента. Миссия конкурса — показать молодому поколению важность правовой защиты идей и результатов творчества. По словам Марата Бекетаева, развитие человеческого ресурса является значимой задачей правовой политики министерства.

Также министр юстиции рассказал о принципах проекта Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разработанного юристами в 2018 году. Его главная идея — сбалансировать и уравнять через правовые механизмы неравенство сторон — гражданина и государства — в административном споре. Положения кодекса утверждают активную роль суда, который должен участвовать в сборе доказательств, а также регулируют презумпцию виновности государственных органов, усложняя процедуру доказывания законности их актов.

Министр юстиции отметил, что для успешного сотрудничества двух стран, в том числе в рамках обмена опытом правового развития, есть все предпосылки. В Казахстане активно используется русский язык, и Россия остается для республики основным и крупнейшим торговым партнером. Проректор по экономическому развитию СПбГУ Михаил Кудилинский отметил, что Петербургский университет заинтересован в развитии программ сравнительного правоведения и изучения правовых систем соседних государств и взаимодействие двух стран в рамках академического пространства будет продолжаться.

В 2018 году между Фондом первого президента Республики Казахстан и Санкт-Петербургским университетом был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого организуется поддержка как казахстанских студентов, обучающихся в Университете, так и российских исследователей, интересующихся двусторонними связями и сотрудничеством с центрально-азиатскими странами.

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