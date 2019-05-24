Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное24.05.2019 18:30

Лекция Дмитрия Рогозина в МГУ

23 мая 2019 года генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выступил перед студентами и аспирантами профильных вузов в МГУ имени М.В. Ломоносова с открытой лекцией «Трансформация Роскосмоса». Он рассказал о сделанном новой командой за год с момента назначения, планах по развитию ракетно-космической промышленности, о реализации новых проектов и работе над новыми технологиями, а также о новом курсе на привлечение молодых профессионалов в отрасль.

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