Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана.

В Алтамы (Казахстан) состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан.

Мероприятие провели сопредседатели Комиссии заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и заместитель Председателя Сената Парламента Казахстана Сергей Громов.

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Выступая на открытии четырнадцатого заседания, вице-спикер Совета Федерации поблагодарил коллег за высокий уровень организации мероприятия. «Между нашими странами и народами существуют тесные и многообразные связи, которые опираются на прочный исторический фундамент и развиваются в духе дружбы и союзничества», — сказал Ильяс Умаханов.

Сенатор отметил постоянство и насыщенность межпарламентского диалога. Между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан налажены крепкие дружественные связи. Большое значение для их развития имеют встречи руководителей наших палат, в том числе в ноябре прошлого года в Москве и в апреле текущего года в Санкт-Петербурге «на полях» заседания Совета МПА СНГ. Также проводятся совместные заседания комитетов наших палат.

Механизмы парламентской дипломатии позволяют вносить весомый вклад в решение международных проблем

«Механизмы парламентской дипломатии позволяют не только укреплять двусторонние контакты, но и вносить весомый вклад в решение международных проблем», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

Важным направлением межпарламентских связей сенатор назвал оказание всемерной поддержки развитию контактов на локальном уровне. Речь идет о наращивании приграничной торговли, других перспективных направлений – цифровых, био- и информационных технологий, в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры, а также укрепления отношений между местными органами управления.

Ильяс Умаханов

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Елена Мизулина

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Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан

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Ильяс Умаханов отметил, что основной площадкой для обсуждения механизмов взаимодействия территорий уже много лет является ежегодный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Очередной XVI Форум должен состояться в ноябре, в городе Омске. В этом году в его рамках запланировано также проведение Форума молодых лидеров России и Казахстана. Вице-спикер СФ считает, что парламентарии должны поддержать эту инициативу.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные для развития двусторонних отношений вопросы законодательного обеспечения цифровизации, в том числе правоохранительных органов и судов, законодательного обеспечения поддержки молодежи и сотрудничестве молодежных организаций Республики Казахстан и Российской Федерации.

«Для законодателей важно, что новые технологии повышают доступность права и правосудия для гражданина», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

Вице-спикер СФ также обратил внимание, что в связи с тем, что 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи, обсуждение путей и направлений законодательного обеспечения поддержки молодежи, сотрудничества молодежных организаций Республики Казахстан и Российской Федерации, представляется особенно актуальным.

Пятнадцатое заседание Комиссии пройдет в России в период осенней парламентской сессии.

В заседании Комиссии с российской стороны приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко, член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, первый заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Ефремов.

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