На площадке строительства Амурского ГПЗ состоялось заседание Общественного совета

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 мая 2019, 14:10

Участие строителей Амурского ГПЗ в жизни Свободного и Свободненского района обсудили накануне на выездном заседании Общественного совета предприятия, которое прошло на строительной площадке завода.

Общественный совет обсудил комплекс мероприятий по вопросам взаимодействия работников подрядных организаций и жителей региона. Программа предусматривает контроль за ответственным поведением строительного персонала в общественных местах и пространствах.

Сейчас к работам по строительству Амурского ГПЗ привлечено более 20 тыс. человек, которые являются сотрудниками нескольких десятков подрядных организаций. Для проживания строителей возведены три вахтовых поселка в 15 км от Свободного, где открываются магазины, пункты бытового обслуживания и медицинских услуг, места организации досуга, устанавливаются банкоматы. Этот процесс будет завершен летом 2019 года, что существенно снизит нагрузку на инфраструктуру Свободненского района и Свободного.

Удачными примерами вовлечения сотрудников подрядных организаций в общественную жизнь района стало их участие торжествах по случаю Дня Победы, активная поддержка спортивных мероприятий, участие в благоустройстве и озеленении Свободного.

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

Последние новости по теме

MIL OSI