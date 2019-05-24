На Сахалине после прокурорского вмешательства перед юридическим лицом погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту в сумме более 8 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Анивского района Сахалинской области провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлен факт задолженности по исполненному муниципальному контракту по обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей.

В связи с этим, мэру Анивского городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По постановлению прокурора руководитель МБУ «Анивское Благоустройство» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) в виде штрафа.

В результате принятых мер реагирования задолженность перед юридическим лицом в сумме 8,8 млн. рублей полностью погашена.

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