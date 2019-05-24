Олег Ваховский возглавил ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

24 мая 2019, 13:45

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» назначен Олег Ваховский.

Олег Ваховский родился в 1971 году в г. Артемовске Донецкой области. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по направлению «Мастер делового администрирования (MBA) — Управление персоналом».

В структуре «Газпрома» работает более 20 лет.

В 1999–2007 годах прошел путь от машиниста технологических компрессоров до главного инженера — заместителя начальника Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Тюментрансгаз».

В 2007–2011 годах — начальник Ямбургского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2011–2013 годах — начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В 2013–2017 годах — начальник Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В 2017–2019 годах — заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Игорь Иванов, ранее возглавлявший ООО «Газпром трансгаз Сургут», освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов, проходящих по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Ежегодно по газопроводам компании транспортируется более 210 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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