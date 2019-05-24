Source: Russia – Council of the Federation

Картины читинских художников, посвященные Великой Отечественной войне, передают весь трагизм и величие нашего многонационального народа на пути к Победе, считает сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края передал в дар Волгоградскому музею-панораме две картины забайкальских художников, посвященных Великой Отечественной войне.

Сергей Михайлов отметил, что картины были выбраны по итогам регионального конкурса в рамках всероссийского проекта «Историческая память». По словам сенатора, в конкурсе участвовали двадцать девять профессиональных художников, которые представили сорок две работы. Они выполнены в разных техниках и стилях и создавались специально для проекта. Победители конкурса были объявлены в день открытия городской выставки «Война на холсте». Ими стали Наталья Секисова, представившая работу «Война на холсте. Посвящается детям» и Ирина Бухоголова с картиной «Сталинград. 1942 год».

С. Михайлов передал картины забайкальских художников о войне Волгоградскому музею-панораме

«Благодаря таким мероприятиям и проектам мы сохраняем историческую правду о Великой Отечественной войне. Мы ценим и чтим доблестный вклад ветеранов, перед которыми навсегда останемся в неоплатном долгу. К сожалению, с каждым годом наших ветеранов становится все меньше, но мы должны показать им, что Победа и их самоотверженный труд не сотрется из памяти и никогда не потеряет своей великой ценности. Представленные картины лучше всего передают весь трагизм, боль и величие нашего многонационального народа на пути к Великой Победе», — подчеркнул сенатор.

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