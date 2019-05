French News: Assurer le développement de l’Arctique est l’une des tâches principales d’aujourd’hui – A. Shirokov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur estime que pour attirer de jeunes professionnels dans l’Arctique, un système de préférences bien établi et clair est nécessaire.

Membre du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les gouvernements locaux et les affaires du Nord Le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie a été discuté.

Voir aussi

Le sénateur a rappelé la stratégie de développement territorial de la Russie, signée par le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev. Comme l’a souligné le parlementaire, la stratégie se caractérise principalement par le fait qu’elle est conçue pour le développement harmonieux à long terme des régions de la Russie. “La principale tâche des autorités russes aujourd’hui consiste à aligner les régions”, a déclaré Anatoly Shirokov, qui a évoqué le développement de la route maritime du Nord. Il a ajouté que la Douma avait déjà un projet de loi sur la protection de la RSN dans la zone frontalière de la Fédération de Russie sur la zone arctique de la Russie. “Naturellement, cela suppose le renforcement de la présence militaire russe dans ce pays, ce qui représente une avancée décisive dans le développement de l’économie et des petites entreprises afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure militaire.”

Le manque de population dans la région est le problème le plus important pour le développement complet de l’Arctique russe.

Selon le législateur, le manque de population dans la région est le problème le plus important pour le développement complet de l’Arctique russe. Dans le sous-sol de l’Arctique, il existe une quantité énorme de ressources naturelles, pour lesquelles il est urgent de mettre en valeur des ressources humaines. «La tâche principale consiste aujourd’hui à fournir du personnel au développement de l’Arctique. Il est nécessaire d’introduire les technologies les plus modernes dans la région et la pénurie de spécialistes diplômés de l’enseignement supérieur est énorme “, a déclaré Anatoly Shirokov. Pour attirer de jeunes spécialistes dans l’Arctique, un système de préférences bien défini et clair est nécessaire.

MIL OSI