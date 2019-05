French News: Conférence de Dmitry Rogozin à l’Université d’Etat de Moscou

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # 2405.2019 18:30 Conférence de Dmitry Rogozin à l’Université d’État de Moscou Lomonosov avec une conférence ouverte “Transformation of Roscosmos”. Il a parlé de ce que la nouvelle équipe a fait pour l’année depuis sa nomination, de plans pour le développement de l’industrie des fusées et de l’espace, de la mise en œuvre de nouveaux projets et travaux sur les nouvelles technologies, et d’un nouveau cours pour attirer de jeunes professionnels dans le secteur. [contenu intégré]

MIL OSI