Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Susumansky, dans la région de Magadan, a procédé à une inspection de la mise en œuvre de la législation anti-corruption dans Gornyak Plus LLC. Selon les résultats de l’inspection, le procureur avait engagé des poursuites pour infraction administrative contre l’entité légale et son directeur. Art. 19.29 du Code administratif de la Fédération de Russie (implication illégale dans le travail d’un ancien employé de l’État ou de la municipalité). Après avoir examiné ses documents, le tribunal d’instance imposa aux auteurs une responsabilité administrative sous la forme d’amendes la personne est amenée à la responsabilité disciplinaire. Avec cela et d’autres nouvelles, vous pouvez trouver le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse: efir .genproc.gov.ru

MIL OSI