Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Krestetsky, dans la région de Novgorod, a procédé à une inspection de la législation sur les marchés publics. Il a été établi qu’en octobre 2018, le système de culture et de loisirs interservices de Krestetsk, MBUK, avait signé 12 contrats avec NPO NAST LLC pour la refonte du toit du centre d’art populaire de Krestetsky des ajouts s’élevant à plus de 3,7 millions de roubles. Selon la loi fédérale “sur le système de passation des marchés dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux et services pour les besoins de l’État et des municipalités” de la commune. Une institution culturelle peut acheter des biens, des travaux ou des services à un seul fournisseur pour un montant n’excédant pas 400 000 roubles. Dans la situation actuelle, tous les travaux sous contrat sont techniquement complémentaires et visent un même objectif: la réparation de la toiture, qui constitue en réalité une transaction unique. et témoigne de la “fragmentation” artificielle des contrats et de l’utilisation d’un moyen non compétitif de déterminer le fournisseur afin d’éviter les procédures concurrentielles publiques. Les institutions de la Torah ont introduit un cas d’infraction administrative en vertu de la partie 2 de l’art. 7.29 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie (la décision sur la façon de choisir le contractant, y compris la décision de passation de marché de travaux pour les besoins municipaux d’un contractant unique, si la détermination du contractant conformément à la législation de la Fédération de Russie sur le système de passation de marché doit être effectuée au moyen d’un appel d’offres). D’après les documents du chèque du procureur, le fonctionnaire a été condamné à une amende. Vous pouvez lire cette information et d’autres informations concernant le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général du Feder russe. ATS “AIR” à: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI