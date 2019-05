French News: Dialogues sur les droits de l’homme

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence ouverte

24 mai 2019 Heure: 10h00 Saint-Pétersbourg, 22ème ligne, 7e étage, Hall 3

Une conférence publique aura lieu à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg dans le cadre du cycle éducatif «Dialogues sur les droits de l’homme».

Alexander Shishlov, médiateur pour les droits de l’homme à Saint-Pétersbourg, parlera des fondements juridiques et des particularités du travail du bureau du médiateur pour les droits de l’homme à Saint-Pétersbourg, de ses rapports annuel et spécial sur la situation des droits et des libertés des citoyens de la ville et de ses mécanismes interaction avec les autorités publiques et coopération avec les organisations publiques de défense des droits de l’homme et les militants de la société civile.

MIL OSI