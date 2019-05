French News: En janvier – avril, le groupe Aeroflot a augmenté le transport de passagers de 15,4%

Source: France Aeroflot

24 mai 2019, Moscou. – PJSC Aeroflot (symbole de la bourse de Moscou: AFLT) publie aujourd’hui les résultats d’exploitation du groupe Aeroflot (ci-après dénommé le «groupe») et de la compagnie aérienne Aeroflot-Russian Airlines (ci-après la «société») pour le mois d’avril et le quatrième mois de 2019 [1 ]. Principaux indicateurs opérationnels en janvier – avril 2019 Au cours des quatre mois de 2019, le groupe Aeroflot a transporté 17,5 millions de passagers, soit 15,4% de plus que le résultat de la même période en 2018. Au cours de la même période, Aeroflot a transporté 11,5 millions de passagers, soit 12,6% de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 15,9% du nombre de passagers du Groupe par rapport à la même période de l’année dernière. , 4%. Le nombre maximal de passagers du groupe a augmenté de 16,5% par rapport à la même période de l’année dernière, de 10,9% et le taux d’emploi des sièges passagers du groupe Aeroflot a diminué de 0,5 point de pourcentage. par rapport à la même période de l’année dernière et s’élevant à 78,6%, l’indicateur pour la Société a diminué de 0,4 point de pourcentage. Chiffres clés de l’exploitation d’avril 2019 En avril 2019, le groupe Aeroflot a transporté 4,7 millions de passagers, soit 13,2% de plus qu’en avril 2018. Sur la même période, Aeroflot a transporté 3,1 millions de passagers, soit une augmentation de 8,3% par rapport à la même période l’an dernier.Le chiffre d’affaires de passagers du groupe Aeroflot a augmenté de 13,6% en avril 2019 par rapport à la même période de l’année précédente. année, le chiffre d’affaires passagers de la compagnie aérienne “Aeroflot” – de 8,7%. La croissance du trafic voyageurs marginal a été de 13,8% pour le groupe et de 7,7% pour la société. Le taux d’emploi des sièges passagers du groupe Aeroflot a diminué de 0,1 point de pourcentage. 80,6% par rapport à la même période de l’année dernière. Selon la compagnie aérienne Aeroflot, le pourcentage d’occupation des sièges passagers a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 80,0%. Flotte d’aéronefs Le groupe Aeroflot a lancé un avion Boeing 737-800 en avril 2019. Au cours de la même période, deux appareils ont été retirés de la flotte: l’Airbus A319 et l’Airbus A321. Au 30 avril 2019, la flotte du groupe était composée de 370 appareils, et la compagnie aérienne Aeroflot avait laissé un avion Airbus A321. Au 30 avril 2019, la flotte d’Aeroflot comptait 254 appareils.

