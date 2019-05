French News: En Khakassie, à la demande du parquet, le préjudice causé à l’État, d’un montant de 37,5 millions de roubles, a été indemnisé

Le bureau du procureur de la ville d’Abakan, dans la République de Khakassie, a engagé une action en justice pour le recouvrement des dommages causés au budget de la Fédération de Russie, sur la base des circonstances suivantes pour le dépôt de la déclaration. Il est établi que, de 2011 à 2012, le défendeur a exercé des activités commerciales pour le transport de marchandises. Selon les résultats de l’audit fiscal sur place, il aurait perçu une taxe supplémentaire sur la valeur ajoutée et un bénéfice d’un montant de 37,5 millions de roubles qui n’ont pas été payés dans les délais et qui ont ensuite été reconnus comme impossibles à recouvrer. le tribunal a jugé les arguments du procureur justifiés, la demande a été satisfaite, la décision du tribunal avec le défendeur a été recouvrée À l’heure actuelle, la décision du tribunal est exécutée, le dommage causé à l’État est recouvré, le débiteur a transféré une somme d’un montant de 37,5 millions de roubles sur le compte de dépôt du service des huissiers de justice en vue d’une nouvelle répartition. se trouve sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie, “AETHER”, à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

Archives Archives Select Month May 2019 (1592) April 2019 (2597) March 2019 (2365) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)