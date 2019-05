French News: Entrée en vigueur de l’ordonnance modifiant le règlement sur les informations relatives aux personnes handicapées et le règlement sur l’égalité des chances entre les personnes handicapées

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales Le Journal officiel fédéral a publié aujourd’hui l’ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’accès sans entraves aux technologies de l’information (BITV 2.0) et le règlement relatif à l’égalité des personnes handicapées (BGleiSV). L’ordonnance spécifie les réglementations dans le BGG sur les technologies de l’information sans barrières.Le BGG a été modifié en 2018 pour mettre en œuvre la directive de l’UE 2016/2102. La directive oblige les États membres à garantir un accès sans entrave aux sites Web et aux applications mobiles d’organismes publics. Les informations et les services fournis par des organismes publics mis à disposition électroniquement doivent être rendus accessibles et utilisables par les personnes handicapées. Même les processus administratifs assistés par voie électronique avec et au sein de l’administration doivent être totalement exempts d’obstacles d’ici 2021. Cela concerne, par exemple, les procédures de gestion de fichiers électroniques et de traitement de transactions électroniques. Les exigences d’accessibilité reposent désormais sur la norme européenne harmonisée EN 301 549. Le BITV stipule que l’organisme de surveillance, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du BGG publie régulièrement sur son site internet toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement. Les autorités fédérales devront publier une déclaration sur l’accessibilité à l’avenir. Cela doit refléter le niveau d’accessibilité des sites Web et des applications mobiles d’organismes du secteur public. Il doit également fournir des informations en retour et, le cas échéant, s’adresser à l’organe de conciliation BGG, qui régit les détails de la composition et de la procédure du conseil d’arbitrage. Les amendements introduisent des adaptations linguistiques aux modifications réglementées de 2018 dans l’article 16 BGG et de la modification de la clarification des règlements sur la procédure de conciliation, qui entreront en vigueur demain, le 25 mai 2019. Les motifs du règlement seront publiés au Journal officiel fédéral du 29 mai 2019.

