French News: Jeunes professionnels: avec la thèse sur le prix de la sécurité informatique

Office fédéral de la sécurité de l’informationDate du 24.05.2019Matthias Schulz et Tim Heinlein sont les lauréats du prix CAST / GI Promotionspreis IT-Sicherheit 2019 et du prix du meilleur étudiant de cette année. Le 23 mai, les deux jeunes experts en informatique ont reçu leur prix du professeur dr. Christoph Busch et le vice-président de BSI, Dr. Ing. Gerhard Schabhüser lors du 16e congrès allemand sur la sécurité informatique à Bonn. Avec son sujet de thèse “Enseigner à votre carte sans fil de nouvelles astuces: performances des smartphones et améliorations de la sécurité via des modifications de micrologiciels Wi-Fi”, Matthias Schulz de l’Université technique de Darmstadt est convaincu d’avance Chef du jury. Le 21 mai, à Stadthalle Bad Godesberg, les experts présents à la conférence ont dû se rallier. Par la suite, le public a sélectionné le gagnant parmi trois nominés. Le prix de la promotion CAST / GI, doté de 3 000 euros, est attribué par le Centre de compétence pour la technologie de sécurité appliquée (CAST eV) et le département “Sécurité – Protection et fiabilité” de la Gesellschaft für Informatik eV (GI). La performance des étudiants a été réalisée par Tim Heinlein de l’Université technique de Munich. Pour son travail d’identification des logiciels malveillants mobiles basé sur l’analyse avancée de données IP à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique, le diplômé du master est arrivé en premier. Heinlein a également présenté son travail au public du congrès avant de recevoir les prix. Il peut désormais s’attendre à un séjour de recherche de trois mois à l’Université norvégienne de technologie (NTNU) d’une valeur maximale de 6 000 euros. Le prix biennal a été décerné par le BSI à CAST eV, à la secunet Security Networks AG, à Rohde & Schwarz, à l’éco-association de l’industrie allemande de l’Internet, à l’Association des ingénieurs allemands en mécanique et en installations et au ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik – und Elektronikindustrie eVwww.bsi.bund.de/IT-Sicherheitskongress.Soumission du CAST / GI-Promotionspreis 2019: Dr. med. Gerhard Schabhüser, Matthias Schulz, Prof. dr. Rüdiger Grimm et Prof. Dr. med. Christoph Busch (v.l.) Source: © Office fédéral de la sécurité de l’information, Transfert du Prix du meilleur étudiant 2019: Prof. Dr. med. Christoph Busch, Tim Heinlein et Dr. med. Gerhard Schabhüser (à partir de la gauche) Source: © Office fédéral de la sécurité de l’information

MIL OSI