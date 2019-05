French News: La BMW Garmisch. BMW rend hommage au designer visionnaire Marcello Gandini.

Source: BMW Group Munich. Le groupe BMW a dévoilé une nouvelle édition de la BMW Garmisch au Concorso d’Eleganza Villa d’Este en 2019. Le concept car avait été conçu par Marcello Gandini pour Bertone et a disparu sans laisser de trace après son dévoilement au Salon de Genève en 1970. Avec ce nouveau coupé, BMW rend hommage à l’un des designers automobiles les plus influents de tous les temps et ajoute un chapitre passionnant à sa propre histoire.

“Pour moi, Marcello Gandini est l’un des grands maîtres du design automobile et ses conceptions ont toujours été une source d’inspiration importante pour mon travail”, déclare Adrian van Hooydonk, vice-président directeur de BMW Group Design. La BMW Garmisch l’a fasciné depuis qu’il a découvert une photo fanée de la voiture il y a quelques années. “En recréant une seconde fois la BMW Garmisch, nous voudrions rendre hommage à Marcello Gandini, rappeler l’une de ses voitures moins connues et souligner l’influence stylistique de Bertone sur l’évolution du design BMW. Juste l’occasion de compléter l’histoire de BMW et de combler les lacunes, nous méritions de faire avancer ce projet. “

Le design italien et la culture de la carrosserie ont inspiré et influencé BMW depuis les débuts de la marque. De la BMW 328 Mille Miglia à la carrosserie légère en aluminium, de la Carrozzeria Touring à la BMW M1 en forme de coin conçue par Giorgetto Giugiaro, les échanges de concepts et d’idées se sont toujours succédés à travers les Alpes. Et comme beaucoup d’autres concept-cars italiens des années 1960 et 1970, la BMW Garmisch a été développée par Bertone en tant que proposition de design indépendante afin de démontrer le potentiel créatif du studio. “L’idée originale est venue de Nuccio Bertone personnellement, qui voulait consolider et élargir notre relation existante avec BMW avec une étude de conception surprenante réalisée au salon de l’automobile de Genève”, se souvient Marcello Gandini, qui dirigeait à l’époque le studio de design de Bertone.

“Nous voulions en revanche développer un coupé de milieu de gamme, qui soit resté fidèle au langage de BMW, mais aussi un peu plus dynamique et même un peu plus provocant.” La calandre bordée et positionnée verticalement ainsi que les phares rectangulaires vitrés attirent l’attention sur eux-mêmes. Parmi les autres détails inhabituels, citons les entrées d’air dans les piliers centraux, qui évoquaient davantage les voitures de sport, et le pare-soleil à structure en nid d’abeille sur la lunette arrière, élément stylistique typique de Marcello Gandini.

Bien que la voiture ait été achevée en quelques mois à peine, l’équipe de conception n’a pas profité de l’occasion pour donner à l’intérieur son propre caractère: avec sa radio inhabituelle, disposée en format portrait dans la console centrale, Un passager et une combinaison extravagante de couleurs et de matériaux ont fait varier les préférences de design d’intérieur de la BMW Garmisch les plus fonctionnalistes de l’époque, à la manière élégante et piémontaise. Selon Marcello Gandini, même le nom de modèle de la voiture a été choisi pour attirer le plus d’attention possible. “Le ski était extrêmement populaire en Italie à l’époque. Et le nom Garmisch a fait rêver les sports d’hiver et l’élégance alpine. “

En restant aussi fidèle que possible au véhicule d’origine, la nouvelle BMW Garmisch est un exemple impressionnant de l’expertise de BMW en matière de recherche de conception et de prototypage. Comme il n’existait pratiquement plus de documents originaux, l’équipe interdisciplinaire de spécialistes des départements BMW Group Design et BMW Classic a dû extraire chaque corps et tous les détails intérieurs de la BMW Garmisch d’une poignée de vieilles photographies, la plupart en noir et blanc modèles. Marcello Gandini a soutenu la recherche en tant que témoin avec ses propres souvenirs du processus de développement. L’équipe de conception a été en mesure de reconstituer des détails importants tels que la couleur extérieure – un or champagne clair métallique dans le style de la mode italienne de l’époque – ainsi que les matériaux intérieurs. Et tandis que la dernière technologie de modélisation 3D a été utilisée pour spécifier les structures et les formes d’origine, la BMW Garmisch a été construite à la main par des carrossiers artisanaux à Turin – tout comme l’originale, il y a presque 50 ans.

“Quand j’ai appris que la BMW Garmisch devait être reconstruite, j’étais un peu surprise au début”, se souvient de Marcello Gandini lors de sa première rencontre avec Adrian van Hooydonk, qui lui a rendu visite à Turin pendant l’été 2018 pour recevoir la bénédiction de l’auteur , “Maintenant, je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet et que BMW a décidé de faire revivre ce moment heureux. Après avoir vu la voiture finie, j’ai du mal à la distinguer de l’originale. “

Avec son langage de conception réduit, ses lignes dessinées avec précision et ses formes géométriques claires, la BMW Garmisch est un archétype du style radicalement nouveau développé par des studios italiens tels que Bertone, Italdesign et Pininfarina à la fin des années 1960 et au début des années 1970 – et reste un point de référence important est pour le concepteur automobile. En tant qu’ambassadrices d’une conception avant-gardiste du design, la BMW Garmisch a également pour objectif d’inspirer les concepteurs contemporains à toujours remettre en question et à réinventer les formes de l’automobile. “Au Concorso d’Eleganza Villa d’Este, nous reflétons le passé, mais nous pensons également à l’avenir”, a déclaré Adrian van Hooydonk. “Les dessins de Marcello Gandini étaient toujours très clairs et simples, mais aussi très dramatiques. C’est pourquoi je trouve son travail si inspirant. Il a toujours créé quelque chose de spectaculaire avec seulement quelques éléments de design. Je pense toujours que cette approche consistant à obtenir beaucoup avec des moyens simples est extrêmement moderne. “

Marcello Gandini est né en 1938 et est considéré comme l’un des designers automobiles les plus influents du XXe siècle. Au cours des 15 années où il a dirigé le studio de design de Bertone à Turin, il a conçu certaines des automobiles les plus audacieuses et révolutionnaires de cette époque, notamment des études de concepts pointus comme la Lancia Stratos Zero ou l’Alfa Romeo Carabo. Les icônes de voitures de sport qu’il a créées, telles que la Lamborghini Miura, sont aujourd’hui convoitées par les collectionneurs et célébrées lors d’événements Concours organisés dans le monde entier. Outre la BMW Garmisch, Marcello Gandini et son équipe de concepteurs chez Bertone ont également participé au développement de la BMW Spicup et de la première génération de la BMW série 5, créée sous la direction de l’ancien chef du design de BMW, Paul Bracq.

MIL OSI