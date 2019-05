French News: L’année dernière, le volume du tourisme intérieur en Russie a continué d’augmenter et a dépassé les 60 millions de touristes – V. Ryazansky

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les participants au Conseil d’experts du tourisme relevant du Conseil de la politique sociale du Conseil de la fédération ont débattu des aspects stratégiques du secteur.

Valery Ryazansky, président du Conseil de la fédération pour la politique sociale, Valery Vladimirovich Ryazansky, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’Etat de la région de Koursk, et Alexander Fedulin, président du conseil d’experts du tourisme auprès du comité du conseil de la fédération, ont tenu une réunion du conseil d’experts. Le thème de l’événement était “Aspects stratégiques du développement de l’industrie du tourisme de la Fédération de Russie à moyen terme”.

Le président du comité compétent du Conseil de la Fédération a noté que l’année dernière, le volume du tourisme intérieur a continué de croître et a dépassé les 60 millions de touristes. La croissance du tourisme émetteur a été de 11%, ce qui correspond à 16 millions de voyages à l’étranger.

«À partir de janvier 2019, une loi a été mise en œuvre concernant l’introduction d’une classification des objets dans l’industrie du tourisme et la loi sur l’introduction d’incitations fiscales pour les employeurs qui dépensent de l’argent pour le reste de leurs employés dans la Fédération de Russie est entrée en vigueur. En outre, en juillet dernier, une loi entrée en vigueur prévoyait la possibilité d’élargir la procédure simplifiée d’entrée des citoyens étrangers à la frontière avec des visas électroniques dans les aéroports du district fédéral extrême-oriental », a déclaré le sénateur. Le vice-président du Comité du Conseil de la Fédération, Igor Fomin Les autorités publiques de la région de Léningrad ont évoqué la motivation économique des régions et des municipalités au développement de la Russie. l’industrie du tourisme, qui, à son avis, est la condition préalable la plus importante pour sa croissance future. Le vice-ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, Sergey Galkin, a appelé à une augmentation de la contribution de l’industrie au PIB du pays, ainsi qu’au développement du trafic touristique et à l’entrée de la Russie dans les 10 premiers pays en termes d’attractivité touristique. Selon lui, le principe de travail pour atteindre les objectifs sera de définir des priorités claires et de concentrer les ressources sur des projets clés, ce qui suppose une coordination conjointe entre les agences. Sergey Galkin estime qu’il est nécessaire de constituer une équipe de projet unique pour dialoguer avec l’Agence fédérale du tourisme et d’autres départements, travailler avec des représentants des autorités régionales et municipales et des investisseurs, ainsi que des représentants du bureau du gouvernement Fédération de Russie, ministères et départements, membres de la communauté des experts.

