French News: Le Kremlin affecte-t-il les électeurs russes dans la Baltique?

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique 22.5.2019 | par:

Maris Hellrand

Maris Hellrand est correspondante d’euro | topics en Estonie. Elle a travaillé comme journaliste à la radio pour Radio Free Europe tout en étudiant la politique et la communication à Munich. Plus tard, elle a travaillé comme journaliste indépendante en Corée, en Angleterre et à Singapour. Pour la capitale culturelle européenne de Tallinn, elle a supervisé tous les médias internationaux en 2011. Aujourd’hui, elle travaille également comme consultante média pour des festivals et des conférences.

Sandra Valtere

Sandra Valtere est correspondante d’euro | topics en Lettonie. Elle a étudié la langue et la littérature allemandes à Riga. Elle était une employée de longue date de ZDF et a travaillé de 1991 à 2013 en tant que correspondante à l’étranger en Lettonie, en Lituanie et en Estonie.

Auksė Bruverienė

Auksė Bruverienė est correspondant d’euro | topics en Lituanie. Elle vit à Vilnius et travaille au Goethe-Institut local en tant que coordinatrice du travail culturel, mettant souvent l’accent sur les médias. Auparavant, elle a travaillé comme interprète indépendante et traductrice pour l’allemand et le lituanien. De 2007 à 2009, elle a analysé les médias lituaniens pour l’ambassade d’Allemagne. Après avoir obtenu son diplôme en violon et en philologie, elle a participé à de nombreux projets culturels et éducatifs à travers l’Europe. Elle parle lituanien, allemand, anglais et russe.

La minorité russe dans les États baltes choisit différemment de la majorité des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens. Comme ils consomment principalement des médias russes, ils craignent une ingérence de Moscou. Mais juste avant les élections européennes, les médias manquent une discussion à ce sujet. Manifestation de protestation du parti letton Union russe contre l’introduction du letton comme langue d’instruction générale le 01.05.2018 à Riga. (© picture-alliance, Russian Look) La version allemande de cet article est disponible ici.

Ils parlent différemment, regardent la télévision et choisissent différemment: les opinions politiques des membres des minorités russes dans les trois États baltes diffèrent parfois beaucoup de celles des populations estonienne, lettone et lituanienne. Cela se reflète également régulièrement dans les résultats des élections des trois pays: les électeurs russes en Estonie préfèrent traditionnellement le Parti du Centre. Entre 70 et 80% d’entre eux ont jusqu’ici voté en faveur du parti de centre-gauche aux élections législatives. Le parti est attaché aux préoccupations des Russes en Estonie et appelle à un renforcement des liens avec la Russie. Cependant, le parti parvient de moins en moins à mobiliser ses partisans russes pour les élections. Lors de la récente élection parlementaire de mars, le taux de participation dans les régions où le nombre de Russes ou de Russes était particulièrement élevé était bien inférieur à la moyenne générale, note le politologue Rein Toomla dans le journal Pealinn. Par exemple, elle était inférieure à 50% dans le nord-est de l’Estonie, région essentiellement russophone, mais à 63% à l’échelle nationale.] Part de la population russe dans les États baltes (graphique à télécharger)

