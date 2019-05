French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas sur la lutte contre la violence sexuelle dans les conflits

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresDans le cadre d’une conférence de haut niveau sur la lutte contre la violence sexuelle dans les conflits, à laquelle En mai 2019, le gouvernement fédéral a promis plus de 80 millions d’euros. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré aujourd’hui (24h05):

La lutte résolue contre les violences sexuelles dans les conflits est une nécessité urgente et constitue un axe de notre travail aux Nations Unies. Hier, j’ai discuté avec la lauréate du prix Nobel Nadia Murat de la manière dont nous pouvons réaliser des progrès concrets en ce qui concerne les survivants. Ensemble, nous devons protéger les victimes et responsabiliser les contrevenants. En avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies sous la présidence allemande a adopté la résolution 2467, qui constituait un pas en avant important. Le gouvernement fédéral consacre désormais 80 millions d’euros supplémentaires à la lutte contre les violences sexuelles.

Contexte: Les fonds des budgets du ministère fédéral des Affaires étrangères et du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement sont mis à disposition pour des projets qui contribuent totalement ou partiellement à la lutte contre les violences sexuelles. En 2019 et 2020, ils bénéficieront à 18 organisations dans plus de 15 pays. Elle finance des projets tels que les soins de santé primaires, le soutien psychosocial et d’autres services destinés aux victimes de violences sexuelles, ainsi que des activités de prévention telles que des campagnes d’éducation et des plates-formes de dialogue. le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les partisans participants incluent, par exemple, le lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, Denis Mukwege. L’objectif de la conférence est de recueillir des engagements volontaires de grande envergure, à la fois politiques et financiers, pour lutter contre les violences sexuelles dans les conflits. En tant que partenaire de l’appel à l’action pour la protection contre la violence sexiste en situation d’urgence, l’Allemagne s’oppose à une approche préventive globale SGBV. Cela implique que le gouvernement fédéral exige également de ses partenaires une approche de l’aide humanitaire fondamentalement sensible au genre. En avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies sous présidence allemande a adopté la résolution 2467 sur les violences sexuelles dans les conflits.

MIL OSI