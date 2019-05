French News: Le président rencontre le chef du centre de coordination des coordinateurs

Source: Président de la Lettonie en Letton

«La sécurité extérieure et intérieure du pays continuera d’être le principal défi pour l’avenir de la Lettonie et tous les efforts seront nécessaires pour y faire face. À leur tour, l’éducation, la science, les nouvelles technologies et les innovations sont les priorités qui devraient constituer la base du développement futur de l’économie de notre pays en élaborant le nouveau Plan de développement national 2021-2027. Dans le même temps, il est important que toutes les parties prenantes participent à l’élaboration de ce plan stratégique: parlement, gouvernement, municipalités, entrepreneurs, partenaires sociaux et experts », a souligné le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, le 24 mai 2019, en réunion avec le responsable du centre de coordination, Pteris Vilks, au château de Riga. . Au cours de la réunion, les responsables ont également discuté de la gouvernance des sociétés à capitaux d’Etat lettones, de leur cadre réglementaire, de la stratégie des sociétés de capitaux et de l’évaluation des transactions significatives, ainsi que de l’impact des sociétés à capitaux publics sur l’ensemble de l’économie lettone. «Les sociétés publiques devraient servir l’intérêt public en maximisant leurs avantages pour le public. Pour sa part, l’État doit agir en tant que propriétaire responsable et professionnel pour ses sociétés de capitaux, en fixant non seulement les objectifs stratégiques des entreprises, mais en donnant également l’autonomie aux entreprises pour les atteindre. Par conséquent, lors de la mise en œuvre de la gestion des sociétés à capitaux d’État, l’État doit respecter les principes et les normes établis par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui lie la Lettonie en tant que membre à part entière de l’OCDE », a déclaré le président.

