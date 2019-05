French News: Lecture universantam lire Ministre de la justice de la République du Kazakhstan

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Les chefs et les employés de l’AIFC, les chefs de département du ministère de la Justice et les principaux avocats de la République du Kazakhstan ont pris part à la réunion avec les universitaires. stades de la diffusion du système de cas et les raisons de son adoption par différents pays.Igor Rogov, Directeur exécutif adjoint de la Fondation du Premier Président de la République de Corée ahstan, il a dit que, bien que la décision du tribunal dans le système continental plus prévisible, les statistiques sur les affaires du tribunal de commerce de Londres montre que la confiance des entrepreneurs qui ne sont pas résidents au Royaume-Uni et au Pays de Galles utilise un système de jurisprudence. Avec son aide, 75% des participants au processus préfèrent régler les conflits, dont une part importante sont des citoyens du Kazakhstan et de la Russie.

L’introduction du système des affaires au Kazakhstan a été rendue possible grâce aux amendements apportés à la Constitution de la République en 2017. Ensuite, il a été décidé de créer un régime juridique spécial dans la sphère financière de la capitale.

Comme Marat Beketaev l’a souligné, l’interaction des éléments de deux systèmes juridiques au sein d’un même État ne pose pas de difficultés – le Code civil de la République du Kazakhstan prévoit que les parties choisissent le système juridique régissant les relations. Cependant, selon le conférencier, il conviendrait d’accorder une attention particulière au processus de justice pénale, dans lequel le contact des deux régimes juridiques peut toujours être source de difficultés. L’adoption du système juridique anglais rend non seulement le marché du pays plus attractif aux l’innovation, en garantissant la confiance des représentants des entreprises dans la protection fiable de la propriété intellectuelle. L’Office des brevets du Ministère de la justice s’emploie activement à développer des partenariats avec des collègues britanniques et sera désormais en mesure d’assurer le processus de collaboration avec les investisseurs en matière de dépôt de brevets et de conseiller les hommes d’affaires nationaux.

La commercialisation de la propriété intellectuelle est un problème commun aux deux pays, a déclaré la ministre de la Justice du Kazakhstan, Marat Beketayev

Au Kazakhstan, pour sa solution, le travail des avocats avec des écoliers est organisé sous la forme d’un concours organisé conjointement avec la Fondation du premier président. La compétition a pour mission de montrer à la jeune génération l’importance de la protection juridique des idées et des résultats de la créativité. Selon Marat Beketaev, le développement des ressources humaines est une tâche importante de la politique juridique du ministère, qui a également évoqué les principes du projet de Code de procédure administrative et de procédure de la République du Kazakhstan, élaboré par des avocats en 2018. Son idée principale est d’équilibrer et d’égaliser, par le biais de mécanismes juridiques, l’inégalité des parties – le citoyen et l’État – dans un litige administratif. Les dispositions du code énoncent le rôle actif du tribunal, qui devrait participer à la collecte des preuves, ainsi que réglementer la présomption de culpabilité des organes de l’État, compliquant la procédure de preuve de la légalité de leurs actes. il y a tous les préalables. Le russe est activement utilisé au Kazakhstan et la Russie reste pour la république le principal et principal partenaire commercial du pays. Mikhail Kudilinsky, vice-recteur au développement économique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a indiqué que l’université de Saint-Pétersbourg était intéressée par l’élaboration de programmes de droit comparé et l’étude des systèmes juridiques des pays voisins. a signé un protocole de coopération prévoyant un soutien en tant qu’étudiants du Kazakhstan qui étudient dans les universités et des chercheurs russes intéressés par les relations bilatérales et la coopération avec les pays d’Asie centrale.

