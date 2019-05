French News: Moto BMW Concept R18.

Source: BMW GroupMünchen/Cernobbio. Dans le corridor Entre la Tradition et la Modernité du Concorso d’Eleganza Villa d’Este BMW Moto est équipée d’un engagement de contre-projet à une schnelllebigeren, de la Technologie mue Temps. C’est un Retour à l’essence de la Marque, avec un moderne, Twist: Le Moto BMW Concept R18 transmet l’Essence de la grande BMW Moto Classique de la Période contemporaine, et associe historique Motorradbau moderne Custom-Attitude. Markus Schramm, Directeur de BMW Motorrad, décrit ce Projet comme suit: “Avec ce Traumbike, nous présentons notre Vision d’un émotionnel et authentique de l’Offre de BMW Motorrad pour le grand Cruiser Segment.”Le Moto BMW Concept R18 montre comment la mise à jour d’un des Années 60, le Boxeur aujourd’hui, en tant que puriste de Custom pourrait ressembler et réunit tous les classiques de BMW Motorrad des Icônes du Design en lui-même. “Avec son clair, lisible, Esthétique, incarne le Concept R18 pour moi, exactement ce que faire de la Moto fait l’essence: Sentir, au lieu de la Pensée et de la Technologie n’est pas en tant que Représentation, mais comme un Espace pour l’Imagination. Ce Concept Bike enthousiasme, tu veux absolument continuer. Et si tu es descendu, tu mets, il ne suffit pas seulement dans le Garage et tu est parti tu tournes-toi encore une fois et regardes en arrière“, explique Edgar Heinrich, Directeur de BMW Design de la Moto.Résolument épuré et intemporel avec des Proportions.Le Moto BMW Concept R18 est l’Essence d’une Moto, d’une Sorte d’Archétype, pour ainsi dire. Dans le meilleur Custom-Manire elle célèbre l’Art de l’omission fonctionne et présente d’autant plus d’Attention, ce qui est encore à voir. “Le plus grand Défi dans Motorradbau est, sans Couvertures, tout le visible. Chaque Partie a une fonctionnelle de la Tâche. Ces honnêtes Approche n’osent pas beaucoup“, explique Bart Janssen Groesbeek, Designer du Concept Bikes. Le Moto BMW Concept R18 est, à première Vue, comme une véritable BMW reconnaître: Boxer Employé, des Cardan et la goutte d’eau en forme de Réservoir avec de la Peinture noire et handgezogenen blanc Kontrastlinien interprète typiques Designikonen précédentes BMW Moto Classique en toute confiance et avec rectiligne Modernité. Les Proportions équilibrées de rappeler les Classiques comme la BMW R5 et donnent déjà, à Distance, la Beauté intemporelle de la cohérence de la Réduction à l’Essentiel. Le cadre et le Réservoir de dessiner ensemble une Ligne continue de colonne de Direction jusqu’au clos Hinterachsgehäuse et de donner un Aperçu d’un fluide et élégant de style de la Note. Les grandes roues à rayons (avant et 21 Pouces à l’arrière 18 Pouces) d’assurer une souveraine, les Proportions et les formes d’un Équilibre parfait de la dominante de l’Entraînement. Une autre Référence historique, les Pneus: à l’époque, comme aujourd’hui, Metzeler Pneus montés.La BMW Boxertradition trouve à nouveau Taille.Le Cœur de la Moto BMW Concept R18 constitue une toute nouvelle grande Bicylindre Boxer Moteur de 1800 ccm. Son Apparence rappelle connaître à l’Accueil de la BMW Moto jusqu’à la Fin des Années 1960, ont été construits, mais avec beaucoup plus de Cylindrée et modernes de l’Air-de l’Huile de Refroidissement. Le grand Prototypes Boxeurs jusque dans le moindre Détail: le Bloc moteur et la boîte de Vitesses à partir de sablé aux perles de verre en Aluminium offrent aux handpolierten pièces d’Aluminium, tels que la Courroie et les Actionneurs, une Scène idéale. Les Motorplakette porte le Nom du Concept de Vélos et met un Accent de qualité. En outre, crée un Solex Double Carburateur similaire à celle de la BMW 2002 – konstruktionstechnisch la Connexion à l’Historique de la Marque et la puissance de l’authentique Apparence complètement.Un optique est la partie chromée Arbre de transmission, la Roue arrière avec le moteur relie. Sinon, on ne trouve pas de Couvertures sur la Moto

MIL OSI