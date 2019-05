French News: Nouvelles commandes dans le secteur de la construction en mars 2019: -1,9% désaisonnalisé par rapport au mois précédent

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 197 du 24 mai 2019

WIESBADEN – Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prises de commandes corrigées des variations saisonnières, des jours ouvrables et des prix dans l’industrie de la construction en mars 2019 étaient inférieures de 1,9% à celles de février 2019. Cette baisse est due au niveau très élevé des commandes entrantes en raison du niveau particulièrement élevé des commandes bon développement au cours des derniers mois du rapport. Dans la comparaison trimestrielle moins volatile, le volume des nouvelles commandes corrigées des variations saisonnières, des jours ouvrables et des prix a également diminué de 1,9% de janvier à mars 2019 par rapport à d’octobre à décembre 2018.

Par rapport à l’année précédente, les prises de commande journalières et les prises de commande corrigées des prix dans l’industrie de la construction en mars 2019 étaient en hausse de 11,3%. Au cours des trois premiers mois de 2019, il a augmenté de 8,0% par rapport à la même période de l’année précédente.

Volume de commandes: quatrième mois record d’affilée

Les commandes entrantes dans la construction de sociétés comptant au moins 20 employés étaient nominalement plus élevées en mars 2019, à environ 8,2 milliards d’euros, soit 16,7% de plus qu’en mars 2018. Il s’agit de la plus haute valeur jamais mesurée en mars Allemagne. Ainsi, le volume des prises de commandes reste à un niveau record: depuis décembre 2018, les valeurs les plus élevées jamais enregistrées ont été atteintes au cours des mois de reporting respectifs. Par rapport aux trois premiers mois de 2018, les nouvelles commandes ont augmenté de 14,3% en valeur nominale au cours des trois premiers mois de 2019.

Plus d’informations

Les notes méthodologiques sont dans la Explications aux statistiques et dans le rapports de qualité à l’industrie de la construction.

Des données de base et des séries chronologiques longues sur l’industrie de la construction sont disponibles dans le tableau. 44111-0008 (Indices des nouvelles commandes, années) et le tableau 44111-0009 (Index des nouvelles commandes, mois, données ajustées) dans la base de données GENESIS-Online et sous la rubrique indicateurs économiques être récupéré.

