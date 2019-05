French News: Oleg Vakhovsky à la tête de Gazprom transgaz Surgut LLC

Source: Gazprom en russe

Communiqué 24 mai 2019 13h45

Oleg Vakhovsky a été nommé directeur général de Gazprom Transgaz Surgut, né en 1971 à Artemovsk, dans la région de Donetsk. Il est diplômé de l’Académie d’État du pétrole et du gaz. I.M. Gubkina dans la spécialité “développement et exploitation de gisements de pétrole et de gaz” et l’Académie d’économie nationale relevant du gouvernement de la Fédération de Russie sous la direction du “Master en administration des affaires (MBA) – Gestion du personnel”. Gazprom travaille depuis plus de 20 ans. En 1999–2007 le chemin entre le machiniste des compresseurs technologiques et l’ingénieur en chef – chef adjoint du département de production linéaire Novo-Urengoysky des gazoducs de trunk (LPUMG) de Tyumentransgaz LLC. Chef de Yamburgsky LPMGG Gazprom Transgaz Yugorsk LLC en 2011-2013 – Chef du département de la production pour l’exploitation des principaux gazoducs et des stations de distribution de gaz de Gazprom Transgaz Yugorsk LLC en 2013-2017 – Chef du centre d’ingénierie et technique de Gazprom Transgaz Nizhny Novgor “. En 2017-2019 – le directeur général adjoint chargé de l’exploitation du gazoduc de Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod, LLC. Igor Ivanov, ancien président de Gazprom Transgaz Surgut LLC, est exempté de ty dans le cadre de sa retraite.

Référence Gazprom Transgaz Surgut LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société exploite plus de 6 500 km de gazoducs traversant le territoire du district autonome de Yamalo-Nenets, du district autonome de Khanty-Mansi et de la région de Tyumen. Chaque année, l’entreprise transporte plus de 210 milliards de mètres cubes de gaz. m de gaz.

