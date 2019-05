French News: Premier ministre Mateusz Morawiecki: Merci à tous les services pour le bon déroulement de la campagne

Source: Président de la Pologne en polonais

Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki pendant la crise à Podkarpacie »

Le Premier ministre s’est également rendu dans d’autres lieux touchés par les inondations et les inondations dans la province. Podkarpackie, entre autres autour de la rivière Łęg, dans la ville de Ruda près de Stalowa Wola, où les pompiers ont renforcé la digue contre les inondations et le village de Wrzawa dans le Tarnobrzeg poviat, où la protection contre les inondations était également en cours. Le chef du gouvernement s’est également rendu auprès des policiers du commissariat de police de l’eau à Cracovie, après la visite des zones inondées, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a informé le personnel de crise du bureau de la voïvodie de Podkarpackie. Il a estimé que les activités des services sont très cohérentes et professionnelles. Nous opérons également préventif. Il est important de l’éviter plus tard que d’en traiter les conséquences – a déclaré le Premier ministre, remerciant les services (police, armée et sapeurs-pompiers) pour le dur labeur accompli ces derniers jours, ainsi que pour la préparation et la coordination qui ont permis d’éviter de nombreuses catastrophes. Il a ajouté qu’en raison de la situation météorologique dans le sud et l’est du pays, les services continuent d’aider les résidents des zones touchées par les inondations après de fortes pluies.

