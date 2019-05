French News: Quatrième BMW Ladies Night – une soirée sur la liberté, les faucons et les possibilités.

Source: BMW Group Berlin, le 23 mai 2019. Pour la quatrième fois, BMW et le partenaire berlinois du commerce et de la technologie GmbH ont organisé la “Ladies Night”, une soirée réseau à l’intention des femmes cadres de l’économie, de la société et des politiques berlinoises. Cette fois-ci, l’accent a été mis sur la “liberté”, non seulement dans le sens d’une culture du leadership créateur de mouvements libres, mais également en tant que moteur privé de la réalisation et de l’épanouissement de soi. La soirée a été marquée par de nombreuses histoires personnelles de liberté et par un échange intense d’expérience sur l’art de se laisser aller et le privilège de pouvoir choisir. “Possibilité de faire de la place pour la prise de conscience” en tant que clé de la liberté, aventuriers et femmes d’affaires sur le podium pourraient conjointement plaider.

Romy Ertl, responsable de la presse et des relations publiques de l’usine berlinoise de BMW Group, a animé l’événement: “Il y a cinq ans, nous avons lancé la BMW Ladies Night. Depuis, notre réseau s’est développé régulièrement. Je suis ravi qu’en tant qu’entreprise industrielle basée à Berlin, nous contribuions au monde du travail diversifié et favorisions également les échanges intensifs. Nous complétons ainsi le paysage événementiel berlinois avec un format extraordinaire, qui suscite un grand enthousiasme grâce à son caractère inspirant. “Annabell Dörksen, Directrice Capital Marketing de Berlin Partner GmbH, a déclaré:” Nous sommes très heureux de soutenir dès le début la Ladies Night. Ici, des contacts intéressants sont établis, approfondis et des réseaux développés. Avec le sujet de discussion ‘Freedom’, l’événement aborde un sujet qui façonne la ville de Berlin comme nulle autre et qui en fait un désir ardent pour tant de gens. “

D’histoires inspirantes de la liberté à la réalité de la vieL’élan de la soirée a été donné par Laura Wrede. En tant que fauconnier, elle a triomphé chez les Bédouins au Qatar et a appris à travailler avec des oiseaux de proie. Avec des images et des anecdotes impressionnantes, elle a laissé son public participer et l’a emmenée dans un voyage dans l’émirat conservateur. Son credo: “Nous ne sommes libres que tant que nous sommes courageux.” Lors de la table ronde qui a suivi, nous avons discuté avec Wrede, Lea Riek, journaliste et aventurière motocycliste; Dr. Natalie Lotzmann, vice-présidente des ressources humaines, gestion de la santé mondiale chez SAP AG et Antje Neubauer, responsable du marketing et des relations publiques chez Deutsche Bahn, abordent le sujet de la liberté sous différents angles. Il s’agissait de responsabilité et de privilèges, d’hétéronomie et de choix, et notamment de la pleine conscience.

Les quelque 150 invités ont ensuite discuté de leur définition de la liberté et du sentiment de liberté. La soirée a apporté de nombreuses réponses, de nouvelles questions et des pistes de réflexion.

S’il vous plaît contacter pour les demandes de renseignements:

Usine BMW Group BerlinRomy Ertl, responsable des relations presse Usine BMW Group BerlinTéléphone: (+49) 030 3396 2225 E-mail: Romy.Ertl@bmw.deInternet: www.bmw-werk-berlin.deInternet: www.press.bmwgroup .comInstagram: @bmwplantberlin

MIL OSI