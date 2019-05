French News: Remplacement de l’analyse: BSI présente un certificat à 2KS Cloud Services

Office fédéral de la sécurité de l’informationDaté le 24.05.2019Bernd Kowalski, chef du département Cybersécurité dans la numérisation et les identités électroniques, a reçu le 21 mai le certificat d’orientation technique BSI TR-03138 – Numérisation de remplacement (TR RESISCAN) Klingler remis par 2KS Cloud Services GmbH. Le transfert a eu lieu lors du 16e congrès allemand sur la sécurité informatique et, avec le “processus de numérisation trebono Cloud Services”, une application pour smartphone a été certifiée pour la première fois conformément au règlement TR RESISCAN. Dans le domaine de la numérisation conforme aux lois, cela a franchi une nouvelle étape. Les documents tels que les reçus d’achat, qui devaient jusque-là être stockés, peuvent désormais être numérisés de manière légale et sécurisée numériquement.Avec la directive technique BSI TR 03138 (RESISCAN), le BSI a créé une base pour une plus grande sécurité juridique en matière de remplacement du scan. Le document décrit les exigences techniques et organisationnelles relatives aux processus et produits de numérisation à respecter pour que les documents papier puissent être numérisés légalement et légalement. Le TR sert aux utilisateurs de l’appareil judiciaire, de l’administration, des entreprises et de la santé en tant que guide d’action et d’aide à la décision pour la conversion de processus sur support papier en processus électroniques. Cela s’applique en particulier aux applications dans lesquelles il existe des obligations de stockage et de documentation légales ou autrement justifiées, qui impliquent un traitement particulier des documents numérisés si l’original doit être détruit.

