Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Anivsky de la région de Sakhaline a effectué un contrôle du respect de la législation relative à la protection des droits des personnes morales. élimination des violations de la loi. Selon la décision du procureur, le chef du MBU “Anivskoe Beautification” a été traduit en justice par responsabilité en vertu de la partie 1 de l’art. 7.32.5 du Code administratif de la Fédération de Russie (violation du délai et de la procédure de paiement de biens (travaux, services) lors d’achats destinés à satisfaire les besoins de l’État et des municipalités) sous forme d’amende. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

