French News: T.Gigel: La direction du district de Choysky de la République de l’Altaï a des projets clairs pour le développement futur de la municipalité

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la réunion de la sixième session du Conseil des députés de la municipalité.

Membre du Conseil de la Fédération sur la politique agraire et alimentaire et la gestion de l’environnement, représentante de l’organe législatif (représentant) de la République de l’Altaï, Tatiana Gigel Gygel, Tatiana Anatolievna, représentante de l’organe législatif (de représentation) de la République de l’Altaï dans le cadre des travaux dans la région, a participé à la sixième session du Conseil des Députés de la municipalité “District Choysky”. Le chef de la municipalité Mikhail Margachev a annoncé chaque année rapport sur les résultats de l’administration au cours de la dernière année.

Tatiana Giguel a pris part à la réunion de la sixième session du Conseil des députés de l’entité municipale «District de Choysky». Tatiana Giguel a évalué de manière positive les résultats des activités. “L’orateur a présenté une analyse financière et économique. Le responsable a défini une tâche spécifique: relancer l’économie du district », a-t-elle déclaré. Selon elle, l’industrie forestière, l’élevage du bétail laitier et l’apiculture nécessitent un soutien important. Mikhail Margachev a expliqué les problèmes de chaque industrie, a précisé la parlementaire, tout en ajoutant que le rapport soulignait de nouvelles perspectives d’augmentation du nombre d’emplois et des recettes budgétaires. «L’orateur a résumé: les réserves ne sont pas épuisées et si vous travaillez avec compétence et ensemble, vous pouvez faire une avancée décisive dans le développement de la région. Les résultats positifs obtenus dans l’économie, la planification compétente des activités de l’administration nous permettent d’espérer que dans un avenir proche, nous pourrons parler de progrès sérieux dans le développement du district de Choysky », a souligné le sénateur.

