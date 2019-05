French News: Une réunion du Conseil public s’est tenue sur le chantier de construction du GPP Amur

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions 24 mai 2019, 14h10

La participation des constructeurs du PPM Amour à la vie des districts de Svobodny et Svobodnensky a été évoquée la veille lors de la séance de réflexion du conseil public de l’entreprise, qui s’est tenue sur le site de construction de l’usine.

Le Conseil public a discuté d’un ensemble d’activités relatives à l’interaction des employés des entrepreneurs et des résidents de la région. Le programme prévoit la surveillance du comportement responsable du personnel de construction dans les lieux et espaces publics.

Aujourd’hui, plus de 20 000 personnes employées par plusieurs dizaines de sous-traitants ont participé à la construction du PPM Amur. Trois camps de travail, situés à 15 km de Svobodny, ont été construits pour accueillir les constructeurs, dans lesquels des magasins, des services aux consommateurs et des services médicaux, des installations de loisirs et des distributeurs automatiques de billets sont ouverts. Ce processus sera achevé à l’été 2019, ce qui réduira considérablement la charge des infrastructures du district de Svobodnensky et de Svobodny.

Parmi les exemples réussis de participation des employés d’organisations contractantes à la vie publique du district, citons leur participation à des célébrations à l’occasion du Jour de la Victoire, leur soutien actif à des manifestations sportives et leur participation à l’amélioration et à l’aménagement paysager du Free.

BackgroundAmursky GPP PJSC Gazprom deviendra la plus grande de Russie et l’une des plus grandes usines de traitement de gaz naturel au monde. Sa capacité nominale atteindra 42 milliards de mètres cubes. m de gaz par an. Le PPM inclura également la plus grande production d’hélium au monde – jusqu’à 60 millions de mètres cubes. m année Le PPM Amur est un maillon important de la chaîne technologique d’approvisionnement en gaz naturel de la Chine par la voie “orientale”. Gazprom Refining Blagoveshchensk est un investisseur et un client de l’usine de traitement du gaz d’Amoursky. ). La gestion de la construction est assurée par NIPIGAZ – le principal centre russe de conception, d’approvisionnement, de logistique et de construction (qui fait partie du groupe SIBUR). Les travaux de construction culmineront en 2019-2020, lorsque plus de 25 000 personnes seront mobilisées sur le chantier.

