French News: Voir la musique: une exposition personnelle de Vladimir Zagorov, professeur à l’Université de Saint-Pétersbourg, inaugurée au théâtre Mariinsky

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Vladimir Tolstoï (Zagorov) est membre de l’Union créative des artistes de Saint-Pétersbourg (IFA), membre de l’Académie d’art moderne de Saint-Pétersbourg. Les œuvres du maître sont représentées dans les collections du musée russe, de la galerie Tretyakov, de collections privées étrangères et nationales et de musées. En 2016, Vladimir Zagorov a été le premier artiste de Saint-Pétersbourg à recevoir l’invitation à ouvrir une exposition personnelle en Afrique du Sud, intitulée Yellow Movement. La musique pour Vladimir Zagorov a fait l’objet d’une exposition picturale dans les années 80 et continue de l’inspirer aujourd’hui: «La musique est la source d’une vaste palette de sentiments. Elle nous réveille. Dans les images, je transmets mes sentiments, qui sont probablement familiers à beaucoup “, a déclaré l’artiste. Les œuvres présentées ne sont pas étiquetées – selon Vladimir Igorevich, cette décision était fondamentale et reflétait également l’esprit de l’exposition. La perception de la musique dans la vie quotidienne est souvent associée à de la fugacité: en l’entendant dans la rue ou à la radio, on ignore souvent le nom des compositions, mais cela ne nous empêche pas de plonger dans les émotions. partie du projet pluriannuel “Conception graphique au théâtre Mariinsky”. «L’organisation commune d’expositions est en place depuis une dizaine d’années. En 2018, le théâtre Mariinsky a accueilli une exposition de l’équipe d’enseignants du programme éducatif de conception graphique. Aujourd’hui, cette initiative s’est poursuivie avec une exposition personnelle du véritable maître et mentor, Vladimir Zagorov, et ses sujets coïncident parfaitement avec le lieu de la réunion », a déclaré Ksenia Pozdnyakova.

Les œuvres de Vladimir Igorevich sont un bon et grand amour pour les gens. La créativité de cet artiste incroyablement subtile et sage inspire non seulement nos étudiants, mais également nos collègues enseignants.

Le conservateur de l’exposition, le professeur associé Alexei Boyko, a déclaré que l’exposition comprenait des œuvres de différents événements marquants de l’artiste, ainsi que de nouvelles œuvres. Il a estimé que les œuvres de Vladimir Zagorov faisaient écho à la musique intérieure et au silence de chaque spectateur, créant ainsi une harmonie. Les futurs invités du festival international Stars of the White Nights pourront se familiariser avec l’exposition sous la direction du directeur du théâtre Mariinsky, doyen de la Faculté des arts de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Valery Gergiev.

MIL OSI