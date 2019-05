Valsts prezidents tiekas ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju

“Valsts ārējā un iekšējā drošība arī turpmāk būs lielākie Latvijas nākotnes izaicinājumi un to risināšanai būs jāpieliek visas pūles. Savukārt, izglītība, zinātne, jaunās tehnoloģijas un inovācijas ir tās prioritātes, kuru sasniegšana jāliek mūsu valsts turpmākās tautsaimniecības attīstības pamatā, izstrādājot jauno Nacionālās attīstības plānu 2021.-2027. gadam. Vienlaikus svarīgi, lai šī stratēģiskā plāna izstrādē iesaistītos visas puses: parlaments, valdība, pašvaldības, uzņēmēji, sociālie partneri un eksperti,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada 24.maijā, Rīgas pilī tiekoties ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Pēteri Vilku. Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja arī Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, to regulējošo ietvaru, kapitālsabiedrību stratēģiju un būtisku darījumu izvērtēšanu, kā arī valsts kapitālsabiedrību ietekmi uz kopējo Latvijas tautsaimniecību. “Valsts kapitālsabiedrībām jākalpo sabiedrības interesēm, ar savu darbību sniedzot sabiedrībai maksimālu labumu. Savukārt valstij attiecībā uz savām kapitālsabiedrībām jārīkojas kā atbildīgam un profesionālam saimniekam, nosakot ne tikai uzņēmumu stratēģiskos mērķus, bet arī sniedzot autonomiju uzņēmumiem šos mērķus realizēt. Tādēļ valstij, īstenojot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, jāievēro Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) noteiktos principus un standartus, kas Latvijai kā pilntiesīgai OECD dalībvalstij ir saistoši,” atzīmēja Valsts prezidents.

Source: President of Latvia in Latvian