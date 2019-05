French News: Betty Heidler gagne l’argent à Londres

Source: DOSBFeierstunde à la Maison des Sports du DOSB de Francfort: Betty Heidler a reçu sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012 à Londres samedi des mains du président du CIO, Thomas Bach.

La passation a eu lieu lors d’une cérémonie au siège de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB) à Francfort. Betty Heidler, qui avait achevé sa carrière au lancer du marteau en 2016, avait choisi de nombreuses options de transfert dans ce contexte. Le 11 octobre 2016, le CIO a annoncé que Tatjana Lysenko, qui avait remporté la première place à Londres, une infraction de dopage a été par la suite disqualifiée. Deuxième de la compétition, Anita Wlodarczyk (Pologne) a gagné la médaille d’or, Betty Heidler est passée de la médaille de bronze au médaille d’argent et le Chinois Zhang Wenxiu a remporté la médaille de bronze. La coéquipière de Heidler, Kathrin Klaas, s’est améliorée à la quatrième place. Deux ans plus tard, le verdict était définitif et maintenant, Betty Heidler a reçu sa médaille après la compétition. Dans une conversation avec son entraîneur de longue date, Michael Deyhle a décrit Betty Heidler de son humeur littéralement des deux côtés de la médaille: Détenir une médaille appropriée est un sentiment agréable. Et leur présentation personnelle par le président du CIO, Thomas Bach, m’est très honorée. Par ailleurs, j’espère sincèrement qu’une nouvelle amélioration de la lutte contre le dopage rendra inutiles les corrections tardives et tardives. Même si je me réjouis aujourd’hui, le moment irrécupérable de 2012 me manque. “Le CIO avait effectué des tests nocturnes d’échantillons de dopage gelés de Londres 2012, Vancouver 2010 et Beijing 2008. Lyssenko, qui avait déjà été banni de 2007 à 2009 pour dopage avéré, avait été contrôlé positif au stéroïde anabolisant Turinabol. Le président du CIO, Thomas Bach, a remis l’argent à Heidler et a déclaré: “Après les hauts et les bas de l’émotion à Londres, Betty a Heidler a finalement reçu la médaille d’argent méritée aujourd’hui. Je suis heureux pour elle d’avoir pu vivre ce moment avec sa famille et ses amis. “Pour les hôtes, le président de DOSB, Alfons Hörmann, a souligné:” Nous sommes heureux pour et avec Betty Heidler, la justice gagnée gagne maintenant. Nous ne pouvons plus offrir les moments uniques dans le stade et directement aux Jeux olympiques de Londres. Pour cette raison même, nous devons tous veiller à ce que le sport soit équitable dans le sport. “

