French News: Contribuer efficacement au changement structurel

Source: Forschungszentrum JulichJülich, 24 mai 2019 – Avec son excellence scientifique et l’efficacité de ses plus de 6 000 collaborateurs, le Forschungszentrum Jülich souhaite contribuer au succès de la transformation structurelle du Rheinische Revier. Pour cette raison, Forschungszentrum Jülich et ses partenaires ont soumis au gouvernement fédéral et au gouvernement NRW des plans concrets, qui ont été inclus dans les points clés adoptés pour la mise en œuvre des recommandations de politique structurelle de la Commission “Croissance, emploi et changement structurel”. Le gouvernement de l’État a informé le Parlement du contenu des points clés, soulignant l’importance de la science et de l’innovation pour un changement structurel réussi.

