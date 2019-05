French News: Expérimentez l’intelligence artificielle

Source: CDU-CSU

Que peut faire l’intelligence artificielle? Où l’IA est-il utilisé aujourd’hui? Quel est le potentiel de l’IA pour notre économie et notre société? Pour approfondir ces questions et d’autres, la faction de l’Union a invité à une “discussion technique” d’un tout autre genre: à une “datation rapide” au Bundestag.

En 15 minutes, six start-up de domaines très différents, de l’administration à l’agriculture en passant par l’agriculture, ont pu présenter leurs projets dans lesquels l’intelligence artificielle est déjà utilisée avec succès. Les hommes politiques, les journalistes et les autres invités intéressés s’étaient divisés en petits groupes, qui ont ensuite passé à la prochaine conférence passionnante.

Signal de départ pour notre "KI-SpeedDating"! Ce soir, la faction de l'Union discutera avec les nouvelles entreprises d'Intelligence Artificielle. @NadineSchoen insiste sur de nombreuses facettes, telles que #Robotics ou #Agriculture numérique.

15 mai 2019

Focus sur les nouvelles technologies

Aux côtés de Bitkom e.V., l’association de l’industrie allemande de l’information et des télécommunications, le KI Bundesverband et le Bundesverband Deutscher Startups, la fraction Union, représentée par l’homme politique numérique et vice-présidente Nadine Schön, avait été invitée à cet événement. Objectif: rendre l’intelligence artificielle tangible sur des exemples concrets et de plus près.

Comment les municipalités et les municipalités bénéficient-elles de l'intelligence artificielle? Le chef de la faction @rbrinkhaus veut savoir. Dans le "KI-SpeedDating" de la faction Union, des start-ups, des instituts de recherche et des responsables politiques échangent des idées. Il s'agit de notre # life2030

15 mai 2019

Échange de politique et de création numérique

Dans leurs remarques introductives, Vanessa Cann de l’association des start-ups allemandes, Jörg Bienert, président du KI Bundesverband et le directeur général de Bitkom, Bernhard Rohleder, ont souligné combien il est important que les start-ups créent des réseaux avec différents secteurs et technologies. , Cependant, ils ont également convenu que trouver et lier de bons gestionnaires d’IA est un gros problème.

Beaucoup d'idées sur l'intelligence artificielle viennent de romans de science-fiction, explique @JoergBienert @ki_verband. C'est pourquoi l'échange intensif de politique, de startups et de recherches sur le potentiel de #KI est si important.

15 mai 2019

Mais avant tout, a déclaré Jörg Bienert, il était important d’indiquer clairement aux gens que l’intelligence artificielle ne doit pas nécessairement faire peur ni donner lieu à des discussions éthiques. Au contraire, il convient de souligner le potentiel futur de l’IA: comment l’Allemagne peut-elle devenir un chef de file mondial avec l’aide de l’IA et dans le domaine de celle-ci?

Super que vous étiez là! Très enrichissant! Merci!

15 mai 2019

Façonner l’avenir

Le chef de groupe, Ralph Brinkhaus, a tiré une conclusion positive à la fin de l’événement. Ainsi, la faction de l’Union “avec beaucoup de curiosité” veut aborder les défis et les opportunités de l’intelligence artificielle et façonner l’avenir. Les start-up avec leurs idées créatives et leurs modèles commerciaux ont montré “ce qui est possible, où en est le voyage et quelles conditions doivent définir les politiques”, a déclaré Brinkhaus.

