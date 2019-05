French News: BMW Motorsport News – Numéro 17/2019.

Williams Esports remporte la “BMW 120 au Mans avec la BMW M8 GTE. Premier succès pour la” BMW 120 au Mans “de deux heures sur iRacing: plus de 140 équipes et près de 300 coureurs de sim du monde entier conduisaient au volant de la BMW M8 GTE virtuelle. La victoire dans la course “Top Split” a été remportée par l’équipe de Williams Esports avec les deux pilotes Laurin Heinrich et Alexander Voss (tous deux allemands) après 32 tours. Le duo a obtenu deux billets VIP BMW M Motorsport pour les 24 Heures du Mans (FRA) en juin. Il a été suivi d’un duel passionnant avec l’équipe de la VRS Coanda Simsport et les deux pilotes Mitchell de Jong (États-Unis) et Josh Rogers (AUS), qui ont pris la deuxième place. Philipp Eng (AUT) et Nick Catsburg (NED), les deux pilotes professionnels de BMW, qui disputeront la véritable édition de la classique à la Sarthe pour BMW Team MTEK, se sont également battus pour le meilleur résultat sous le nom de BMW Team CATENG. Eng a amené la BMW M8 GTE avec le numéro 25 dans la première moitié de la course à partir de la 43e place sur la grille dans une pénalité hors piste sur la 15e position en avant. En fin de compte, Eng / Catsburg a terminé douzième. L’équipe gagnante d’une autre course sélectionnée au hasard a également reçu un prix: un volant ClubSport BMW GT2 de Fanatec. Trois questions à … Philipp Eng. Philipp, comment la BMW 120 au Mans a-t-elle choisi le BMW Team CATENG? Philipp Eng: “La course a été extrêmement cool pour Nicky et moi. Je serai certainement de retour la prochaine fois. La qualité des coureurs et des équipes sur iRacing est incroyable. De mon point de vue, la prochaine fois, nous aurions presque besoin d’un ingénieur d’assistance BMW pour calculer notre stratégie en matière de carburant. Pendant longtemps, nous ne savions pas si nous devions changer les pneus ou non. Nous avons finalement opté pour un double relais. C’est très amusant et j’étais aussi tendu que dans une vraie course. »Au DTM, vous dirigerez le championnat des pilotes. Eng: “Bien sûr, je suis très heureux d’être à l’avant du DTM pour le moment. C’est un bel instantané. Mais rien ne change pour Misano. Je ne regarde pas le classement du championnat et après chaque séance qualificative et après chaque course, je calcule le nombre de points que j’ai. “Qu’adviendra-t-il de la prochaine course à Misano? Eng:” Il s’agira de faire le travail aussi bien qu’à Zolder. utiliser les situations et avoir le même rythme que le week-end de course précédent. Je suis sûr que nous pouvons le faire, car nous avons actuellement un très bon ensemble de voitures, d’ingénieurs et de pilotes. Cela est également démontré par le fait que les quatre premières positions ont été attribuées à BMW jusqu’à présent. Donc, ça peut continuer. “- Championnat d’Europe de la Série 24h: succès sur le podium des BMW M4 GT4 et BMW M240i Racing. À Brno (CZE), ce week-end était la troisième manche du Championnat d’Europe de série au programme. Lors de la course «Automotodrom Brno» de 12 heures, l’équipe de Hofor Racing by Bonk Motorsport a réalisé un double podium. Dans la BMW M4 GT4 n ° 50, Martin Kroll (SUI), Michael Bonk (GER), Michael Fischer, Gustav Engljaehringer et Thomas Jäger (tous AUT) ont pris la deuxième place dans la catégorie GT4. Toujours dans la BMW M4 GT4, Richard Gonda, Tomáš Erdélyi (SVK), Robert Šenkýř et Marek Fried (CZE) dans la BMW M4 GT4 n ° 409 de Šenkýř Motorsport ont raté de peu le podium à la quatrième place. Le Team Hofor Racing de Bonk Motorsport avait également une raison de célébrer dans la catégorie A3, où le quatuor Axel Burghardt, Jürgen Meyer, Nicole Holzer (toutes les GER) et Martin Kroll dans la BMW M240i Racing n ° 869 ont également terminé en deuxième place. Résultat réussi. En troisième position, Michael Winkler et Michael Rienhoff (tous deux AUT) ont franchi la ligne d’arrivée dans la BMW 123D n ° 666 du Team Winkler Tuning. La quatrième manche du Championnat d’Europe Series 24 aura lieu les 6 et 7 juillet à Portimão (POR).

MIL OSI