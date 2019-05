French News: Le président d’État Raimonds Vējonis se rendra en Autriche pour une visite de travail

Source: Président de la Lettonie en Letton

Du 26 au 28 mai 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, effectuera une visite de travail en République d’Autriche. Le Président de la République de Lettonie rencontrera des compatriotes en Autriche et des consuls honoraires de Lettonie en Autriche. À la fin de la journée, Raimonds Vejonis participera à un dîner organisé par le chancelier fédéral autrichien Sebastian Kurca. »Le changement climatique est toujours l’un des plus grands risques géopolitiques. La Lettonie et l’Autriche sont unies par leurs relations bilatérales étroites et leur détermination à faire face aux défis du changement climatique, y compris La Présidente de la Lettonie, Raimonds Vējonis, participera au sommet international sur le climat “Sommet mondial autrichien R20” (Sommet R20) le mardi 28 mai. L’objectif du sommet est de rechercher des solutions et de partager des expériences avec les mesures déjà en place pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et les objectifs de protection du climat mondial énoncés dans l’Accord de Paris. À cette occasion, le président participera au premier panel de discussion de la session de travail Rising Ambition for Climate Action, ainsi qu’à la table ronde du sommet du R20 organisée par le président autrichien Alexander van der Bellen.

MIL OSI