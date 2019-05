Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēs Austriju

No 2019. gada 26. līdz 28. maijam Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēs Austrijas Republiku. Darba vizītes laikā 27. maijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiksies ar Austrijas prezidentu Aleksandru van der Bellenu (Alexander Van der Bellen) viņa rezidencē Vīnē. Dienas turpinājumā Latvijas Republikas vēstniecībā Vīnē Valsts prezidents tiksies ar tautiešiem Austrijā un Latvijas goda konsuliem Austrijā. Savukārt dienas noslēgumā Raimonds Vējonis piedalīsies Austrijas Federālā kanclera Sebastiana Kurca sniegtās vakariņās. “Klimata pārmaiņas joprojām ir viens no lielākajiem riskiem ģeopolitiskajai stabilitātei. Latviju un Austriju vieno ciešas divpusējās attiecības un apņēmība stāties pretim klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem, t.sk. ieviešot Parīzes nolīgumu,” norāda Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Otrdien, 28. maijā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalīsies starptautiskā klimata samitā “R20 Austrian World Summit” (R20 samits). Samita mērķis ir meklēt risinājumus un dalīties pieredzē ar jau īstenotajiem pasākumiem, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un globālos klimata aizsardzības mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Tā laikā Valsts prezidents piedalīsies darba sesijas “Rising Ambition for Climate Action” pirmajā diskusiju panelī, kā arī Austrijas prezidenta Aleksandra van der Bellena rīkotajā apaļā galda diskusijā R20 samita līderiem.

Source: President of Latvia in Latvian