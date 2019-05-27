Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#главное#орбитальные группировки#космодромы27.05.2019 14:25

Выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М»

В понедельник, 27 мая, в 09 часов 23 минуты по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М».

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-М» функционируют нормально.

Это первый пуск ракеты космического назначения с космодрома Плесецк в 2019 году.

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Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие четырнадцать лет с северного космодрома проведено 37 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Выведенный на орбиту космический аппарат «Глонасс-М» пополнил орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» и находится на этапе ввода в систему. В настоящее время в составе орбитальной группировки «Глонасс» 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания и один космический аппарат «Глонасс-М» находится в орбитальном резерве.

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